«Таких людей надо выгонять из залов». Харитонов опубликовал видео драки с Яндиевым
Сергей Харитонов и Адам Яндиев подрались в «Лужниках». Итоги такие:
- Яндиев начал драку и попал в полицию. Харитонов написал на него заявление.
- Сам Харитонов находится в больнице. Он получил сотрясение, ушибы и другие травмы.
- Яндиев побил и его друга Руслана Абдо.
- Раньше Харитонов и Яндиев дружили.
Бойцы MMA Харитонов и Яндиев подрались в «Лужниках». Полный разбор истории
Сергей Харитонов впервые рассказал о драке в инстаграме. Он опубликовал видео и большую подпись:
«Еще раз хочу обратиться ко всем спортсменам-профессионалам! Никогда не применяйте силу за пределами спортивных залов, если только вашим близким и окружающим грозит опасность. Мы тренируемся, чтобы показать публике свою силу в клетке, на ринге или татами. А самое страшное, когда люди специально готовятся в залах, чтобы совершать преступления.
Тренеры должны выявлять таких людей и выгонять из залов. Я подготовленный спортсмен, но все равно попал в эту ситуацию. Минимум на три месяца для меня закрыты выступления. Переломы, ссадины, ушибы и т.д. Учитесь на чужих ошибках».