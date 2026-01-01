Адам Яндиев

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Конфликт Харитонова и Яндиева: драка, ругань, угрозы. И внезапное примирение с разговорами о молодежи
#Сергей Харитонов
Бойцы MMA Харитонов и Яндиев подрались в «Лужниках». Полный разбор истории
#Сергей Харитонов