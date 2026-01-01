Сергей Харитонов

Лента
Материалы
Новости
MMA
Харитонов выиграл главный бой в первом турнире лиги Хабиба в США
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Харитонов получил дисквалификацию от Bellator на три месяца
#Сергей Харитонов
MMA
«Таких людей надо выгонять из залов». Харитонов опубликовал видео драки с Яндиевым
#Сергей Харитонов
MMA
Харитонов написал заявление в полицию после драки с Яндиевым. Он проведет в больнице около десяти дней
#Сергей Харитонов
MMA
Сергей Харитонов и Адам Яндиев подрались в «Лужниках»
#Адам Яндиев