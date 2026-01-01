Сергей Харитонов

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Хабиб организовал первый турнир лиги Eagle FC в США: позвал бывших бойцов UFC, чемпион Сехудо стал комментатором
#Хабиб Нурмагомедов
Конфликт Харитонова и Яндиева: драка, ругань, угрозы. И внезапное примирение с разговорами о молодежи
#Сергей Харитонов
Бойцы MMA Харитонов и Яндиев подрались в «Лужниках». Полный разбор истории
#Сергей Харитонов
Русский боец ММА в 40 лет ушел в бокс. Сразу победил 47-летнего соперника, который бил Тайсона
#Сергей Харитонов