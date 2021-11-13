Хабиб поссорился в соцсетях с двумя топ-бойцами UFC. Он продвигает Махачева к титульному бою, хотя есть другой достойный претендент
Ислам Махачев публично попросил у Дэйны Уайта титульный бой. Это произошло после турнира UFC 267 и продления победной серии. Сейчас Махачев идет с показателем из девяти побед подряд. В легком весе столько же имеет только чемпион Чарльз Оливейра. Дэйна Уайт пока планирует бой Махачев – Дариуш. Хотя сам Дариуш не торопится принимать такого соперника.
Мы рассказывали об интриге вокруг возможного титульного боя для Ислама Махачева. Для него есть несколько проблемных моментов. Махачев побеждал только одного топ-соперника (Хукера). Президент UFC Дэйна Уайт не настроен продвигать его сразу на вершину дивизиона. Еще и вокруг есть похожие конкуренты, которые тоже заслуживают шанс на пояс.
Прямо сейчас в легком дивизионе UFC получается такой расклад:
✅ Оливейра и Порье дерутся за титул в декабре. Этот бой уже согласован.
❓ Дариуш и Махачев решают вопросы друг с другом. Это важное условие со стороны Уайта.
❗️ Гейджи победил Чендлера – так именно он стал следующим в очереди среди претендентов.
Именно он сам ставит себя на это место. Гейджи давал прогноз: «Если я нокаутирую Чендлера, титульный бой мне гарантирован». Потом анонсировал: если не получит титульный бой, то пойдет на бунт. Первая часть полноценно уже не сбылась. Гейджи победил Чендлера, но только судейским решением. Оба получили от UFC бонусы за лучший бой вечера на турнире UFC 268.
Уже после UFC 268 Гейджи съездил в больницу, а потом привычно анализировал шансы на титул перед публикой. В тот момент он рассуждал о потенциальном победителе боя Оливейры и Порье. Гейджи думает, что победить Оливейру в бою за пояс будет легче. Но его карьерное желание – месть Порье за поражение техническим нокаутом в 2018-м.
С ответом для Гейджи неожиданно возник Хабиб: «Просто заткнись и признай, что Махачев больше заслуживает титульного боя». Хабиб пришел в комментарии к посту espnmma, где напомнил Гейджи о поражении в бою с ним. Еще Хабиб обратил внимание, что у Гейджи есть три поражения за карьеру. Махачев столько не проигрывал – в UFC у него только одно.
Параллельно Хабиб анализировал в твиттере статистику Фергюсона: «За последние три года, Тони Фергюсон, ты не выиграл ни одного раунда в UFC. Некоторые из них ты проиграл со счетом 8:10. С 2015 года ты победил только одного бойца из топ-15. Тони, по этой картине все ясно. Я не собираюсь опускаться до каких-то мелочей и не буду тебя оскорблять. Это просто факты».
Так Хабиб пошел сразу на двух действующих бойцов UFC. Фергюсон оказался в этой ссоре не просто так. Перед этим он напомнил Хабибу о постоянных срывах боев между ними. С формулировкой, что тот сбежал после их последней встречи и должен молчать. Напоминаем: бои Фергюсона и Хабиба постоянно срывались по разным причинам.
Гейджи ответил Хабибу комментарием под его постом к Фергюсону: «У твоего парня есть только две значимые победы, а ты сразу хочешь его боя за титул. Мои три поражения были от бывшего, действующего и временного чемпиона. Махачев победил 14-го и шестого номеров рейтинга. Оставайся скромным, чемпион. Не забывай, что перед вами есть Дариуш».
Дальше Гейджи добавил: «Честно говоря, не верю, что все это пишет Хабиб. Кто-то другой забрал его аккаунт и расписывает все это дерьмо». Сам Махачев последний раз высказывался по титульному бою еще 4 ноября. Тогда он анонсировал в инстаграме топ-поединки в легком весе и написал: «При лучшем раскладе у меня появится шанс оспорить пояс чемпиона».
Ссора Хабиба и Гейджи вызвала гораздо больше внимания. В нее со смехом вписался Камару Усман: «Вы оба мои братья. Верните обратно свои пароли».
Волнуются и фанаты:
«Этот человек будет бороться за своего парня. Ислам сейчас не так хорошо говорит, но Хабиб выступает за него. Ислам действительно должен пройти еще один бой через Гейджи, Дариуша или проигравшего в титульном поединке. Они будут оценены выше, чем Ислам».
«Обнаружены закулисные кадры появления твитов Хабиба и Гейджи». Фанаты считают, что всем управляет менеджер Али Абдель-Азиз.
Бенеил Дариуш редко что-то публикует в соцсетях. Ислам Махачев пока отдыхает – из последнего у него есть видео с мотоциклом. Хабиб ввязывается в эту раскрутку не просто так. Именно он толкал Махачева на заявления по титульному бою. Он же помогает ему на тренировках и во время боев. Мы уже давно писали о том, что Хабиб делает Махачева своим наследником в UFC.