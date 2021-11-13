Хабиб поссорился в соцсетях с двумя топ-бойцами UFC. Он продвигает Махачева к титульному бою, хотя есть другой достойный претендент

Ислам Махачев публично попросил у Дэйны Уайта титульный бой. Это произошло после турнира UFC 267 и продления победной серии. Сейчас Махачев идет с показателем из девяти побед подряд. В легком весе столько же имеет только чемпион Чарльз Оливейра. Дэйна Уайт пока планирует бой Махачев – Дариуш. Хотя сам Дариуш не торопится принимать такого соперника.

Мы рассказывали об интриге вокруг возможного титульного боя для Ислама Махачева. Для него есть несколько проблемных моментов. Махачев побеждал только одного топ-соперника (Хукера). Президент UFC Дэйна Уайт не настроен продвигать его сразу на вершину дивизиона. Еще и вокруг есть похожие конкуренты, которые тоже заслуживают шанс на пояс.

Прямо сейчас в легком дивизионе UFC получается такой расклад:

✅ Оливейра и Порье дерутся за титул в декабре. Этот бой уже согласован.

❓ Дариуш и Махачев решают вопросы друг с другом. Это важное условие со стороны Уайта.

❗️ Гейджи победил Чендлера – так именно он стал следующим в очереди среди претендентов.

Именно он сам ставит себя на это место. Гейджи давал прогноз: «Если я нокаутирую Чендлера, титульный бой мне гарантирован». Потом анонсировал: если не получит титульный бой, то пойдет на бунт. Первая часть полноценно уже не сбылась. Гейджи победил Чендлера, но только судейским решением. Оба получили от UFC бонусы за лучший бой вечера на турнире UFC 268.