Хасбик
UFC
Дэйна Уайт
Поделиться:
Комментарии:
0
#Хасбик #UFC #Дэйна Уайт

Хасбик приближается к бою в UFC: ссорится с блогером Тамаевым, который его раскрутил, а Уайт предлагает за бой с Абдурозиком $1,5 млн

08 ноября, 12:45
Николай Живоглядов

30 октября в Абу-Даби прошел UFC 267, где в основном карде участвовали четыре бойца из России. За ними рядом с октагоном следил Хасбик – 19-летний блогер из Дагестана. Он стал главным гостем турнира и дополнительно раскручивает UFC в медийном поле. Мы рассказывали об этом в нескольких материалах:

UFC EUROPE

Теперь Хасбик стал еще ближе к UFC. Президент Дэйна Уайт готов организовать его бой против Абдурозика [певца из Таджикистана]. Об этом рассказал Асхаб Тамаев – чеченский блогер, который сделал из Хасбика звезду и выпустил видео, где открыл информацию об интересе UFC. Полный ролик можно посмотреть здесь.

Раньше Хасбик был известен только в очень локальных кругах как герой мема «Клубника – бомба, честно говоря». Но Тамаев сделал с ним серию роликов, потом нашел для него соперника в подходящей весовой категории, зачем-то раскрутил между ними бой и собрал на этом десятки миллионов просмотров. 

Самая изящная деталь бэкграунда – бой так и не состоялся. Хасбик после ряда пресс-конференций с соперником отказался драться то ли из-за несогласия отца, то ли из-за дружеского отношения к сопернику.

Хасбик и Асхаб Тамаев

После пресс-конференции между Хасбиком и Абдурозиком Тамаеву написал Брюс Баффер [голос, объявляющий поединки], который сказал о заинтересованности UFC в этом бое и готовности его провести при участии Тамаева. Тогда Хасбик и Тамаев записали шуточное видео, где Хасбик говорит, что перейдет в UFC, если не получит 20 миллионов долларов.

Любой ивент UFC начинается с фразы «It’s time». Ее кричит диктор, который работает там 25 лет и специально тренируется для голоса

Тамаев из-за работы не попал в Абу-Даби на UFC 267, но получил сообщение от Дэйны Уайта с предложением выкупить бой Хасбика и Абдурозика. «Полностью за все это событие с моим участием, что это полностью буду проводить я, он мне готов заплатить 1,5 миллиона долларов. 

Это чисто моя доля без Хасбика и Абдурозика», – сказал Тамаев. Он добавил, что Уайт и Баффер заинтересованы в проведении боя на своей платформе с платными трансляциями и выпуске криптовалютных карт.

Уайт клал асфальт и прятался от мафии, а потом спас UFC от банкротства и превратил в империю

Тамаев рассказал, что получал предложения для Хасбика и Абдурозика (на 20 миллионов рублей) из России об организации боя, но без его участия. Тамаев отказал и перебил эти цифры. Он объяснил: «Ни за какие деньги я не отдам никому это событие, ведь для меня самое важное – довести до конца то, что я начал и во что очень верил».

Ему приходили сообщения от политиков и спортсменов, которые выступали против боя: «Зачем ты издеваешься над инвалидами?» Тамаев ответил, что теперь Хасбик и Абдурозик собирают на себе много внимания и зарабатывают больше, чем все профессиональные бойцы России. По его словам, это признает Уайт, который говорит, что Хасбик – мегапопулярный человек, в котором заинтересованы звезды Голливуда.

Тамаев признался, что у Хасбика есть ненависть к нему. Одна из претензий Хасбика – это он раскрутил Тамаева, а не наоборот. Тамаев объяснил, что на момент первых видео с Хасбиком у него было четыре миллиона подписчиков в инстаграме, а реклама стоила 500 тысяч рублей (у Хасбика на тот момент – три тысячи рублей). Это привело к тому, что Хасбик отказался сниматься в новом видео. 

«Человек – не буду называть его имя, вы его, наверное, все знаете – сказал, что запрещает снимать ролики со мной», – объяснил Тамаев.

Он показал переписку с Хасбиком в инстаграме. В ней Хасбик сказал, что Тамаев не может продать бой UFC, потому что не его хозяин: «Я бой на тебя не подписывал». Тамаев добавил, что в нем как организаторе (но на площадке UFC) заинтересованы Уайт и Баффер.

Сам Уайт говорил: «Видео моего ответа Хасбулле из самолета перед UFC 267 набрало 6,4 млн просмотров, хотя у меня 6,7 млн подписчиков в инстаграме. Это самый просматриваемый пост в моей жизни. Вероятность боя Хасбика у нас выше нуля, это точно». Бой между Хасбиком и Абдурозиком еще не состоялся, но на UFC 267 они встретились у октагона и устроили потасовку:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Ютуб-канал Асхаба Тамаева
Николай Живоглядов
Автор. Самые длинные тексты.
Еще по теме
Хасбик – новая суперзвезда UFC, и это не шутка: он раскручивает бои, ведет переговоры с Уайтом, а топ-бойцы говорят о нем перед боями
Холанд обожает Хасбика: дома пьет из кружки с его портретом и ставит огоньки Хабибу на их совместную фотку
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Хасбик
#UFC
#Дэйна Уайт