Хасбик приближается к бою в UFC: ссорится с блогером Тамаевым, который его раскрутил, а Уайт предлагает за бой с Абдурозиком $1,5 млн

Теперь Хасбик стал еще ближе к UFC. Президент Дэйна Уайт готов организовать его бой против Абдурозика [певца из Таджикистана]. Об этом рассказал Асхаб Тамаев – чеченский блогер, который сделал из Хасбика звезду и выпустил видео, где открыл информацию об интересе UFC. Полный ролик можно посмотреть здесь.

Раньше Хасбик был известен только в очень локальных кругах как герой мема «Клубника – бомба, честно говоря». Но Тамаев сделал с ним серию роликов, потом нашел для него соперника в подходящей весовой категории, зачем-то раскрутил между ними бой и собрал на этом десятки миллионов просмотров.

Самая изящная деталь бэкграунда – бой так и не состоялся. Хасбик после ряда пресс-конференций с соперником отказался драться то ли из-за несогласия отца, то ли из-за дружеского отношения к сопернику.