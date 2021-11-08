Хасбик приближается к бою в UFC: ссорится с блогером Тамаевым, который его раскрутил, а Уайт предлагает за бой с Абдурозиком $1,5 млн
30 октября в Абу-Даби прошел UFC 267, где в основном карде участвовали четыре бойца из России. За ними рядом с октагоном следил Хасбик – 19-летний блогер из Дагестана. Он стал главным гостем турнира и дополнительно раскручивает UFC в медийном поле. Мы рассказывали об этом в нескольких материалах:
Теперь Хасбик стал еще ближе к UFC. Президент Дэйна Уайт готов организовать его бой против Абдурозика [певца из Таджикистана]. Об этом рассказал Асхаб Тамаев – чеченский блогер, который сделал из Хасбика звезду и выпустил видео, где открыл информацию об интересе UFC. Полный ролик можно посмотреть здесь.
Раньше Хасбик был известен только в очень локальных кругах как герой мема «Клубника – бомба, честно говоря». Но Тамаев сделал с ним серию роликов, потом нашел для него соперника в подходящей весовой категории, зачем-то раскрутил между ними бой и собрал на этом десятки миллионов просмотров.
Самая изящная деталь бэкграунда – бой так и не состоялся. Хасбик после ряда пресс-конференций с соперником отказался драться то ли из-за несогласия отца, то ли из-за дружеского отношения к сопернику.
После пресс-конференции между Хасбиком и Абдурозиком Тамаеву написал Брюс Баффер [голос, объявляющий поединки], который сказал о заинтересованности UFC в этом бое и готовности его провести при участии Тамаева. Тогда Хасбик и Тамаев записали шуточное видео, где Хасбик говорит, что перейдет в UFC, если не получит 20 миллионов долларов.
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Тамаев из-за работы не попал в Абу-Даби на UFC 267, но получил сообщение от Дэйны Уайта с предложением выкупить бой Хасбика и Абдурозика. «Полностью за все это событие с моим участием, что это полностью буду проводить я, он мне готов заплатить 1,5 миллиона долларов.
Это чисто моя доля без Хасбика и Абдурозика», – сказал Тамаев. Он добавил, что Уайт и Баффер заинтересованы в проведении боя на своей платформе с платными трансляциями и выпуске криптовалютных карт.
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Тамаев рассказал, что получал предложения для Хасбика и Абдурозика (на 20 миллионов рублей) из России об организации боя, но без его участия. Тамаев отказал и перебил эти цифры. Он объяснил: «Ни за какие деньги я не отдам никому это событие, ведь для меня самое важное – довести до конца то, что я начал и во что очень верил».
Ему приходили сообщения от политиков и спортсменов, которые выступали против боя: «Зачем ты издеваешься над инвалидами?» Тамаев ответил, что теперь Хасбик и Абдурозик собирают на себе много внимания и зарабатывают больше, чем все профессиональные бойцы России. По его словам, это признает Уайт, который говорит, что Хасбик – мегапопулярный человек, в котором заинтересованы звезды Голливуда.
Тамаев признался, что у Хасбика есть ненависть к нему. Одна из претензий Хасбика – это он раскрутил Тамаева, а не наоборот. Тамаев объяснил, что на момент первых видео с Хасбиком у него было четыре миллиона подписчиков в инстаграме, а реклама стоила 500 тысяч рублей (у Хасбика на тот момент – три тысячи рублей). Это привело к тому, что Хасбик отказался сниматься в новом видео.
«Человек – не буду называть его имя, вы его, наверное, все знаете – сказал, что запрещает снимать ролики со мной», – объяснил Тамаев.
Он показал переписку с Хасбиком в инстаграме. В ней Хасбик сказал, что Тамаев не может продать бой UFC, потому что не его хозяин: «Я бой на тебя не подписывал». Тамаев добавил, что в нем как организаторе (но на площадке UFC) заинтересованы Уайт и Баффер.
Сам Уайт говорил: «Видео моего ответа Хасбулле из самолета перед UFC 267 набрало 6,4 млн просмотров, хотя у меня 6,7 млн подписчиков в инстаграме. Это самый просматриваемый пост в моей жизни. Вероятность боя Хасбика у нас выше нуля, это точно». Бой между Хасбиком и Абдурозиком еще не состоялся, но на UFC 267 они встретились у октагона и устроили потасовку: