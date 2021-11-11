Брат Хабиба Усман Нурмагомедов задержан – его машина сбила полицейского. Но всех успокаивает и постит фото из спортзала
11 ноября главные новости в MMA – о двоюродном брате Хабиба Нурмагомедова. Что известно об инциденте с Усманом Нурмагомедовым.
Что произошло в инцидент с Усманом Нурмагомедовым
Хронология, которую можно выстроить благодаря сообщениям телеграм-канала Baza:
💥 Усман Нурмагомедов с другом Камалом Идрисовым торопились в аэропорту Махачкалы, чтобы вылететь в Москву.
💥 Они опаздывали, и их машина на въезде в аэропорт наехала на сотрудника полиции на КПП. Он получил травмы.
💥 В канале есть видео инцидента.
💥 Предварительно: причина остановки автомобиля на КПП – скорость 207 км/ч.
💥 Сбитый полицейский – не из Дагестана, он прикомандирован из Нижнего Новгорода.
💥 Нурмагомедов и Идрисов вылетели в Москву, где были задержаны в аэропорту Шереметьево.
💥 Оба будут задержаны на 48 часов.
- «Я от вас это впервые слышу, ничего об этом не знаю», – в интервью Sport24 сказал Магомеднаби Нурмагомедов – отец Усмана.
- «Усман всегда был воспитанным и порядочным парнем. Хабиб очень сильно за ним следит. Мне сложно комментировать, но я уверен, что никто не хотел умышленно наносить травмы человеку. Произошло какое-то недоразумение», – считает Александр Шлеменко.
В ответ на информацию о задержании Усман Нурмагомедов запостил в сторис инстаграма фотографии из спортзала. И сопровождал их надписями: «Кто где, мы – в зале», «Не знаю, кто, что пишет. Но, пожалуйста, успокойтесь уже», «Закидали уже смсками. Нормально все». До этого в сторис были видео с другом из машины.
Baza утверждает, что это старые фото, которые были сделаны в спортзале.
Что надо знать о самом Усмане Нурмагомедове
▪️ Усман Нурмагомедов выступает в Bellator, ему 23 года.
▪️ Он выиграл чемпионат мира среди юниоров в 2017 году, тогда же начал профессиональную карьеру.
▪️ В Bellator он попал в октябре 2020 года. Последний бой состоялся в октябре 2021-го – Нурмагомедов победил Патрика Пиетилу в Москве на Bellator 269.
▪️ Всего в профессиональной карьере Усмана Нурмагомедова было 14 поединков, и все они закончились победами.
▪️ «Он самый талантливый спортсмен среди всех весовых категорий, с кем мне приходилось работать», – так сказал о нем Хавьер Мендес.