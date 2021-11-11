Усман Нурмагомедов
Поделиться:
Комментарии:
0
#Усман Нурмагомедов

Брат Хабиба Усман Нурмагомедов задержан – его машина сбила полицейского. Но всех успокаивает и постит фото из спортзала

11 ноября, 19:30
Михаил Морозов

Инстаграм Усмана Нурмагомедова

11 ноября главные новости в MMA – о двоюродном брате Хабиба Нурмагомедова. Что известно об инциденте с Усманом Нурмагомедовым.

Что произошло в инцидент с Усманом Нурмагомедовым

Хронология, которую можно выстроить благодаря сообщениям телеграм-канала Baza:

💥 Усман Нурмагомедов с другом Камалом Идрисовым торопились в аэропорту Махачкалы, чтобы вылететь в Москву.

💥 Они опаздывали, и их машина на въезде в аэропорт наехала на сотрудника полиции на КПП. Он получил травмы.

💥 В канале есть видео инцидента.

💥 Предварительно: причина остановки автомобиля на КПП – скорость 207 км/ч.

💥 Сбитый полицейский – не из Дагестана, он прикомандирован из Нижнего Новгорода.

💥 Нурмагомедов и Идрисов вылетели в Москву, где были задержаны в аэропорту Шереметьево.

💥 Оба будут задержаны на 48 часов.

Телеграм-канал Baza

  • «Я от вас это впервые слышу, ничего об этом не знаю», – в интервью Sport24 сказал Магомеднаби Нурмагомедов – отец Усмана.
  • «Усман всегда был воспитанным и порядочным парнем. Хабиб очень сильно за ним следит. Мне сложно комментировать, но я уверен, что никто не хотел умышленно наносить травмы человеку. Произошло какое-то недоразумение», – считает Александр Шлеменко.

В ответ на информацию о задержании Усман Нурмагомедов запостил в сторис инстаграма фотографии из спортзала. И сопровождал их надписями: «Кто где, мы – в зале», «Не знаю, кто, что пишет. Но, пожалуйста, успокойтесь уже», «Закидали уже смсками. Нормально все». До этого в сторис были видео с другом из машины.

Baza утверждает, что это старые фото, которые были сделаны в спортзале.

Инстаграм Усмана Нурмагомедова

Что надо знать о самом Усмане Нурмагомедове

▪️ Усман Нурмагомедов выступает в Bellator, ему 23 года.

▪️ Он выиграл чемпионат мира среди юниоров в 2017 году, тогда же начал профессиональную карьеру.

▪️ В Bellator он попал в октябре 2020 года. Последний бой состоялся в октябре 2021-го – Нурмагомедов победил Патрика Пиетилу в Москве на Bellator 269.

▪️ Всего в профессиональной карьере Усмана Нурмагомедова было 14 поединков, и все они закончились победами.

▪️ «Он самый талантливый спортсмен среди всех весовых категорий, с кем мне приходилось работать», – так сказал о нем Хавьер Мендес.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
Еще по теме
Хабиб особо помогает бойцу Тухугову. Теперь он побеждает даже с травмой, хотя раньше пропустил три года из-за допинга и драки с Конором
Это самый волнительный бой Хабиба – он вывел на последний бой брата, который когда-то выводил на первый бой его
Хабиб – тренер. Весь бой напоминал Махачеву о плане отца и повлиял на победу
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Усман Нурмагомедов