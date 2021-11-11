Брат Хабиба Усман Нурмагомедов задержан – его машина сбила полицейского. Но всех успокаивает и постит фото из спортзала

11 ноября главные новости в MMA – о двоюродном брате Хабиба Нурмагомедова. Что известно об инциденте с Усманом Нурмагомедовым.

Что произошло в инцидент с Усманом Нурмагомедовым

Хронология, которую можно выстроить благодаря сообщениям телеграм-канала Baza:

💥 Усман Нурмагомедов с другом Камалом Идрисовым торопились в аэропорту Махачкалы, чтобы вылететь в Москву.

💥 Они опаздывали, и их машина на въезде в аэропорт наехала на сотрудника полиции на КПП. Он получил травмы.

💥 В канале есть видео инцидента.

💥 Предварительно: причина остановки автомобиля на КПП – скорость 207 км/ч.

💥 Сбитый полицейский – не из Дагестана, он прикомандирован из Нижнего Новгорода.

💥 Нурмагомедов и Идрисов вылетели в Москву, где были задержаны в аэропорту Шереметьево.

💥 Оба будут задержаны на 48 часов.