Eagle FC

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Компания Хабиба Нурмагомедова по продвижению смешанных единоборств
Дата основания
2017 г.
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Харитонов выиграл главный бой в первом турнире лиги Хабиба в США
#Хабиб Нурмагомедов
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Хабиб организовал первый турнир лиги Eagle FC в США: позвал бывших бойцов UFC, чемпион Сехудо стал комментатором
#Хабиб Нурмагомедов
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