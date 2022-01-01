Eagle FC
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Компания Хабиба Нурмагомедова по продвижению смешанных единоборств
Дата основания
2017 г.
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Хабиб организовал первый турнир лиги Eagle FC в США: позвал бывших бойцов UFC, чемпион Сехудо стал комментатором
#Хабиб Нурмагомедов