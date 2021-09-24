FIFA 22

Дата выпуска
24 сентября 2021
Разработчик
EA Canada
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Футбол
Ни один игрок сборной России не получит рейтинг выше 80 в FIFA 22. Самый высокий показатель у Головина
#Россия
Киберспорт
EA Sports представила сильнейших игроков FIFA 22. Лучший – Месси, Роналду на третьем месте, Неймар не попал в топ-5
#FIFA 22