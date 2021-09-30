Efootball 2022

Релиз
30 сентября 2021 г.
Производитель
"Конами"
Лента
Материалы
Материалы
Простите, но мы вам покажем скриншоты из игры, которую заменила PES. Что с лицами Месси и Роналду, почему судья спит в газоне?
#Efootball 2022
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