Тот самый Марио из игр – это реальный человек. Разработчики списали персонажа с застройщика, который требовал вовремя платить аренду

Марио этот персонаж станет уже во второй части Donkey Kong. И единственный раз за всю историю серии Марио отыграет роль антагониста. Теперь нам надо спасать отца гориллы из клетки, а Марио охраняет ее.

Уже в третьей части Donkey Kong Марио не было – он зажигал в сольном проекте, который сделал видеоигры частью жизни не только для гиков. В 1991 году опрос среди американских детей показал: они узнают лучше Марио из игры Nintendo, чем Микки Мауса.

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Как появилось имя Марио. Во время брейншторма забежал недовольный арендодатель

Японские разработчики долго думали, как понравиться американской аудитории. Обезьяну зовут Donkey Kong по двум причинам: это отсылка к Кинг Конгу и слову «осел». С усатым мужиком было сложнее – просто Прыгун не запоминался, но никаких идей не приходило. Все изменилось одним днем.

Команда разработчиком сидела в своем помещении, как тут к ним постучал усатый мужчина. Это был Марио Сегале – арендодатель, у которого разработчики Nintendo снимали офис. Сегале отчитывал компанию за просрочку платы. Больше всего досталось президенту американского отделения Nintendo Минору Аракаве. Он стыдливо выслушивал претензии Сегале, а потом пообещал скоро заплатить за аренду.