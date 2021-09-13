Тот самый Марио из игр – это реальный человек. Разработчики списали персонажа с застройщика, который требовал вовремя платить аренду
Марио и раньше появлялся в играх Nintendo – работал плотником, сторожил старую обезьяну
Хит Nintendo начала 80-х – игра про гориллу Donkey Kong. Что нужно делать: скакать по строительной площадке, избегать препятствий и спасти девушку от тупой и сильной обезьяны. Ага, сюжет что-то напоминает. И уже в первой части Donkey Kong мы играем за усатого мужчину, которого пока зовут Прыгуном. Он еще не водопроводчик, а плотник.
Марио этот персонаж станет уже во второй части Donkey Kong. И единственный раз за всю историю серии Марио отыграет роль антагониста. Теперь нам надо спасать отца гориллы из клетки, а Марио охраняет ее.
Уже в третьей части Donkey Kong Марио не было – он зажигал в сольном проекте, который сделал видеоигры частью жизни не только для гиков. В 1991 году опрос среди американских детей показал: они узнают лучше Марио из игры Nintendo, чем Микки Мауса.
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Как появилось имя Марио. Во время брейншторма забежал недовольный арендодатель
Японские разработчики долго думали, как понравиться американской аудитории. Обезьяну зовут Donkey Kong по двум причинам: это отсылка к Кинг Конгу и слову «осел». С усатым мужиком было сложнее – просто Прыгун не запоминался, но никаких идей не приходило. Все изменилось одним днем.
Команда разработчиком сидела в своем помещении, как тут к ним постучал усатый мужчина. Это был Марио Сегале – арендодатель, у которого разработчики Nintendo снимали офис. Сегале отчитывал компанию за просрочку платы. Больше всего досталось президенту американского отделения Nintendo Минору Аракаве. Он стыдливо выслушивал претензии Сегале, а потом пообещал скоро заплатить за аренду.
Сегале вышел из комнаты, и тут кто-то из разработчиков сравнил Прыгуна и Марио Сегале. Команда в тот же день договорилась – теперь их персонажа зовут Супер Марио.
Первая игра о Марио (Mario Bros.) вышла в 1983-м. Ее создатель Сигэру Миямото изменил профессию Марио с плотника на водопроводчика. Заставили зеленые трубы и уровень с подземельем. Миямото вдохновлялся представлениями о лабиринтах в канализации Нью-Йорка и комиксом манга, где из труб вылезали враги.
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Кто такой Марио Сегале. Успешный застройщик и очень скрытный человек, который не хотел славы из-за Марио
Впервые история появления имени Марио стала известна в 1993 году после выхода книги «Game Over». Автор Дэвид Шефф исследовал успех игр Nintendo и общался с разработчиками. Они и рассказали ту самую историю. Тогда же разлетелась большая ошибка. Шефф неправильно написал фамилию Сегале: «Segali» вместо «Segale».
Сам Сегале всегда был очень закрыт. Известно, что он родился в семье итальянских иммигрантов. В 60-х занялся строительным бизнесом и основал компанию-подрядчика. В конце 90-х он продал ее за $60 миллионов. Еще Сегале жертвовал деньги демократической партии США и охотился на уток.
Геймеры даже проводили расследования, чтобы раскопать побольше о жизни Сегале. Один его коллега ответил на вопросы и сказал, что Сегале любит свою частную жизнь больше, чем деньги, поэтому его никогда не интересовали авторские права на образ. Он уже с 80-х не носит усы и любит подтяжки: «Сегале – не очень увлекательный. Возможно, вы даже разочаруетесь, если его встретите».
В интернете есть всего несколько фото Сегале. С усами – ни одной.
В 90-х Сегале и его семья отказываются общаться с журналистами. Их все время донимают вопросами про Марио. Сегале только один раз ответил газете: «Можете написать, что я все еще жду чеков с гонорара».
Но даже разработчики Nintendo за эти годы не углубили историю о появлении Марио. В 2015-м Миямото спросили, а правда ли, что герой назван в честь Сегале. Он лишь молчаливо кивнул.
Сегале умер в 2018 году. Ему было 84 года. Семья написала некролог, где упомянула и Марио: «Он никогда не раскручивал эту тему, потому что ему не интересна дурная слава».