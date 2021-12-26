Украинский боксер Ломаченко сделал из олимпийских медалей нательный крест для отца – в русской мастерской

В том же интервью он сказал: «У меня много друзей из России. Я дружил с ними с детства. А то что у нас напряженные отношения с Россией – я же не могу разорвать отношения с ними из-за того, что наверху какая-то дележка. Я вообще не хочу лезть в это».

Или еще слова Ломаченко о России и Украине:

«У меня очень много друзей в России, у меня родственники в России есть. У меня соперники из России есть. Я со всеми общаюсь, дружу, поддерживаю отношения. Я не могу просто перестать с ними общаться из-за того, что мне сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной. Честно говоря, это не укладывается в моей голове.

По сути, мы являемся одним народом. Для меня с детства не было понятия Россия, Украина, Беларусь. У меня не было понятия, что это другие люди, или другая страна, граница какая-то. Я все время думал о том, что мы – единый народ. Мы все – православные христиане, мы живем все на одной земле, а сегодня нам пытаются подменить принципы и веру».

На Украине неоднозначно отреагировали на эти слова Ломаченко. Но еще хуже украинцы отреагировали на жест Ломаченко после победы над Ричардом Комми. Сразу после победы он накинул на себя флаг Белгород-Днестровского.