Украинский боксер Ломаченко сделал из олимпийских медалей нательный крест для отца – в русской мастерской
Василий Ломаченко – бывший чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион по боксу. Он побеждал на ОИ в Пекине и Лондоне, брал ЧМ-2009 и ЧМ-2011. Сейчас он сделал памятный подарок своему отцу – переплавил из части своих олимпийских медалей ради подарка на 57-летие отца.
Небольшое предисловие. Анатолий Ломаченко (отец Василий Ломаченко) – достаточно популярный тренер по боксу. Он готовил сына ко всем турнирам и так же готовил к различным соревнованиям много других боксеров. Например, Александра Усика – к Олимпиаде-2012.
Про отца Ломаченко говорил: «Это важнейший человек в моей жизни и карьере. Если бы не его усилия, то я бы не стал тем, кем являюсь сейчас. Без его усилий и стараний не было бы меня».
Сейчас Ломаченко-младший сделал подарок для отца. Для этого он обратился к костромской мастерской. Весь процесс изготовления нательного креста мастерская описала в видео:
И в таком посте:
Почему украинский боксер обращается в российскую мастерскую? Просто у него очень тесная связь с Россией и особенное отношение к ней. Вот его спрашивают, на каком языке ему удобнее давать интервью: на русском или украинском. Ответ: «На русском».
В том же интервью он сказал: «У меня много друзей из России. Я дружил с ними с детства. А то что у нас напряженные отношения с Россией – я же не могу разорвать отношения с ними из-за того, что наверху какая-то дележка. Я вообще не хочу лезть в это».
Или еще слова Ломаченко о России и Украине:
«У меня очень много друзей в России, у меня родственники в России есть. У меня соперники из России есть. Я со всеми общаюсь, дружу, поддерживаю отношения. Я не могу просто перестать с ними общаться из-за того, что мне сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной. Честно говоря, это не укладывается в моей голове.
По сути, мы являемся одним народом. Для меня с детства не было понятия Россия, Украина, Беларусь. У меня не было понятия, что это другие люди, или другая страна, граница какая-то. Я все время думал о том, что мы – единый народ. Мы все – православные христиане, мы живем все на одной земле, а сегодня нам пытаются подменить принципы и веру».
На Украине неоднозначно отреагировали на эти слова Ломаченко. Но еще хуже украинцы отреагировали на жест Ломаченко после победы над Ричардом Комми. Сразу после победы он накинул на себя флаг Белгород-Днестровского.
В комментариях много негодования. Вот эти ответы под постом – самые легкие:
Вот еще:
Жестко реагировали не только обычные фанаты. Вот что написал в твиттере Владимир Кличко: «Патриотизм или национальная гордость – это чувство любви, преданности и привязанности к родине. Это чувство — общее единство народа. Василий Ломаченко победил, поздравляю, но представлял ли он страну, когда не использовал флаг своей страны? WTF».
На хейт вокруг себя Ломаченко ответил стихами Петра Мамонова: