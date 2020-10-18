Ломаченко проиграл по ударам, смотрелся хуже, но все равно не согласен с решением судей
Теофимо Лопес стал абсолютным чемпионом мира в легком весе. В главном поединке он победил Василия Ломаченко и стал самым молодым боксером в истории, который забрал четыре пояса чемпиона мира.
Как проходил бой с Ломаченко:
1. Все началось с уверенных атак Лопеса. Первые два раунда Ломаченко не запомнился дерзкими выпадами.
2. Дальше все складывалось более-менее равно. Ломаченко пробовал атаковать Лопеса, но очень много времени проводил в обороне.
3. Пятые и шестые раунды отобразили плохую форму Ломаченко. Лопес был просто быстрее и опаснее.
4. В седьмом раунде ничего не поменялось. Лопес был очень близок к победе.
5. Ломаченко проснулся только в восьмом раунде. Дальше атаковал Лопес. В одиннадцатом раунде Ломаченко тоже был опасен. Для победы над Лопесом ему нужен был нокаут.
Итог – бойцы простояли все двенадцать раундов, по итогам которого произошла сенсация. Судьи общим решением признали Теофимо Лопеса победителем этого боя: 116-112, 117-111 и 119-109.
Так проходило награждение неожиданного победителя этого поединка:
«Я – боец. Знал, что он будет наступать в последних раундах. Они хотели сделать шоу для фанатов, хотели показать, что они лучшие в дивизионе, а вот к чему это привело. Я не пытался залезть ему под кожу, я просто был откровенен».
Если разбирать на цифрах, то Лопес победил заслуженно. Лопес за весь бой выбросил в два раза больше ударов, чем Ломаченко – 659 против 321. И попал больше – 183 раза против 141.
Несмотря на статистику, Ломаченко не согласен с решением судей:
«Мне показалось, что первая половина боя была равной. Возможно, где-то он выигрывал на один-два раунда больше, но во второй половине я включился.
Считаю, что вторую половину боя я забрал. Хочу приехать домой, пересмотреть поединок, но я не согласен с решением судей. Я думал, что я выиграл, но результат есть результат. Я поговорю со своим промоутером, менеджером и примем решение».