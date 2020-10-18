Ломаченко проиграл по ударам, смотрелся хуже, но все равно не согласен с решением судей

Теофимо Лопес стал абсолютным чемпионом мира в легком весе. В главном поединке он победил Василия Ломаченко и стал самым молодым боксером в истории, который забрал четыре пояса чемпиона мира.

Как проходил бой с Ломаченко:

1. Все началось с уверенных атак Лопеса. Первые два раунда Ломаченко не запомнился дерзкими выпадами.

2. Дальше все складывалось более-менее равно. Ломаченко пробовал атаковать Лопеса, но очень много времени проводил в обороне.

3. Пятые и шестые раунды отобразили плохую форму Ломаченко. Лопес был просто быстрее и опаснее.