Кто такой Лопес – абсолютный чемпион по боксу. Гондурас, Fortnite и тренер-отец, который раньше торговал наркотиками
В главном боксерском событии года сошлись Теофимо Лопес и Василий Ломаченко. Ломаченко защищал титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO. Лопес – пояс IBF.
Итог – победа Лопеса (решение судей после 11 раунда), он стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.
Он чуть не закончил карьеру после провальной Олимпиады, а потом исполнял танец из Fortnite после побед
Лопес начал карьеру в 2013-м, в 16 лет – с любительских турниров. За три года он создал для себя образ резкого и агрессивного боксера, который в 2016-м помог ему влететь в профессиональную лигу. Теофимо Лопесу на тот момент было 19 лет.
Первый этап в профессиональной карьере – участие на Олимпиаде в Рио. От США, где Лопес родился и провел всю жизнь, его туда не взяли. Тогда Лопес полетел на ОИ-2016 от Гондураса, к которому имеет отношение через отца (он гражданин этой страны).
Путешествие на Олимпиаде закончилось поражением на предварительном этапе от Софьяна Умиа. Позже Лопес говорил, что чуть не закончил карьеру после того поражения.
«Я плакал две ночи. Я сидел в своем номере в гостинице и думал о будущем. Я не знал, смогу ли я пробиться на реально высокий уровень. В голове даже были мысли об уходе из спорта. Я отключил телефон, но через день собрался и созвонился с родителями.
Мама успокаивала и говорила, что все получится. Мне нужен был не такой подход. Отец же просто сказал: «Соберись, чемпион, это не последний бой. Нам нужно много работать». Отлично. Это восстановило меня морально в тот же день».
Почти сразу же после Олимпиады Лопес подписал контракт с агентством Top Rank и сразу же начал боксировать с профессионалами. Лопес говорил, что прекрасно понимал: чтобы выделяться среди остальных, ему нужно делать что-то яркое и оригинальное.
Он выходил под тему из «Матрицы», жестко наезжал на соперников перед боями. Но наибольшую популярность ему принесло празднование победы над Витором Фрейтасом (последний бой перед серией титульников). Он исполнил танец из игры Fortnite.
«Блин, я очень люблю эту игру. Я тренировал танец из нее специально для празднования побед. Это весело. Пресса писала, что это насмешка. Но я рассматривал его как насмешку в меньшей степени. Мне просто хотелось порадоваться, исполнить какую-нибудь ерунду. Думаю, получилось весело».
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Так выглядело празднование Лопеса после боя с Фрейтасом (и после некоторых других). В подтрибунке это спровоцировало небольшое столкновение с представителями соперника.
Отец был первым тренером Лопеса. Главный урок – честность и уважение
Отец Теофимо Лопеса (во всех интервью он называет его Теофимо-старший) был торговцем наркотиков в Бруклине. Когда сыну исполнилось пять, он перевез семью во Флориду, заключил сделку с полицией, отбыл небольшое наказание за криминальное прошлое и устроился частным водителем в агентство. Почти все время он возил каких-то бизнесменов на работу и встречи.
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Так он зарабатывал на жизнь. Но главным делом для него стали тренировки сына.
Лопес выделяет несколько главных качеств тренировок под руководством отца:
1. Упражнения на скорость – «Отец всегда говорил, что бокс – это больше про скорость, а не про силу. Мы бегали, мы очень много бегали. Он кидал в меня банки из-под консервов, заставлял уворачиваться или отбивать их кулаками».
2. Упражнения на мышление – «Мы отрабатывали комбинации, но до этого мы обсуждали их на словах. Отец с самого детства говорил мне, что на ринге можно выиграть только, если у тебя хорошо работает голова. Я понял это, когда мне было восемь».
3. Честность и уважение – «Нет, это никак не тренировалось. Но в любителях очень много дураков, которые тихо могут сделать что-то запрещенное. Отец говорил, что я не должен так поступать. Лучше проиграть, чем стать подлецом».
Самое теплое воспоминание с отцом – 2006 год, Теофимо Лопес побеждает на детских районных соревнованиях. Он сразу же ищет в толпе родителей отца и находит его – тот стоит в кепке с надписью «Гордый папочка».
«Я тогда не придал этому значение, но сейчас меня пробивает на эмоции воспоминание об этом моменте. Отец сделал меня счастливым, он собрал из меня чемпиона».
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Кстати, в поединке за звание абсолютного чемпиона мира сошлись два боксера (Лопес и Ломаченко), которых тренировали отцы.
Говорит, главное испытание в жизни – свадьба. Мать и сестры не одобрили ее и не пришли на торжество
23 апреля 2019-го Теофимо Лопес женился на своей девушке Синтии. У Синтии были сложные отношения с его мамой и сестрами. Они несколько раз ссорились, поэтому те просто не воспринимали Синтию. Лопес знал о конфликте, поэтому сообщил о свадьбе только за несколько дней до нее.
Мать и сестры не пришли на торжество. Отец говорил: «Я знал об этом и просил сына подождать со свадьбой еще год – впереди много боев, нужно сосредоточиться на этом. Он отказал мне и пообещал, что не потеряет концентрацию. И я пришел к нему на свадьбу. Я не мог не прийти, потому что очень уважаю его».
Теофимо Лопеса очень расстроил поступок матери и сестер. Он говорил, что сама свадьба прошла очень хорошо, но после нее он впал в небольшую депрессию. Лопес готовился к бою с Масайоши Накатами и думал только о семейном конфликте.
Потом говорил:
«Я не спал. Я думал только об этом. Это худшее, что я когда-либо переживал. В какой-то момент я понял, что бокс потерял весь смысл в моей жизни. Я победил Накатами, но не чувствовал кайф от победы. Грусть внутри меня помогла заглушить Синтия. Мы много с ней говорили, и только она вывела меня из этого состояния».
Лопес победил Накатами и вскоре постепенно отошел от ситуации.