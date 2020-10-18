Кто такой Лопес – абсолютный чемпион по боксу. Гондурас, Fortnite и тренер-отец, который раньше торговал наркотиками

Отец был первым тренером Лопеса. Главный урок – честность и уважение

Отец Теофимо Лопеса (во всех интервью он называет его Теофимо-старший) был торговцем наркотиков в Бруклине. Когда сыну исполнилось пять, он перевез семью во Флориду, заключил сделку с полицией, отбыл небольшое наказание за криминальное прошлое и устроился частным водителем в агентство. Почти все время он возил каких-то бизнесменов на работу и встречи.

«Гол» напоминает: наркотики – зло. Не связывайтесь с ними ни в каком виде

Так он зарабатывал на жизнь. Но главным делом для него стали тренировки сына.

Лопес выделяет несколько главных качеств тренировок под руководством отца:

1. Упражнения на скорость – «Отец всегда говорил, что бокс – это больше про скорость, а не про силу. Мы бегали, мы очень много бегали. Он кидал в меня банки из-под консервов, заставлял уворачиваться или отбивать их кулаками».

2. Упражнения на мышление – «Мы отрабатывали комбинации, но до этого мы обсуждали их на словах. Отец с самого детства говорил мне, что на ринге можно выиграть только, если у тебя хорошо работает голова. Я понял это, когда мне было восемь».

3. Честность и уважение – «Нет, это никак не тренировалось. Но в любителях очень много дураков, которые тихо могут сделать что-то запрещенное. Отец говорил, что я не должен так поступать. Лучше проиграть, чем стать подлецом».