Боксер, который победил Лебедева: правша в обычной жизни, один из лучших в Африке, почти Мейвезер
Денис Лебедев уступил Табисо Мчуну титул WBC Silver в завершающем поединке для своей карьеры. Об окончательной остановке выступлений сказал сам Лебедев: «Не вижу больше смысла продолжать карьеру. Посмешить людей? Или проводить бои как Емельяненко – Кокляев? Я себя в таком не вижу. Есть у меня еще другая работа. Нужно полностью уделить внимание ей».
Поражение от Мчуну стало для Лебедева всего третьим в карьере (и в декабре). Для Мчуну это 22-я победа в профессионалах, а проигрышей у него уже пять. Сам Мчуну сказал после боя, что полностью заслужил успех своим отношением к делу. Слова банальные – и Мчуну даже ими принижает собственное достижение. В его карьере никогда не было побед над соперниками такого уровня.
Зато успеха Мчуну в поединке с Лебедевым ждал тренер Смит: «Табисо сейчас в лучшей форме. Я ожидаю очень враждебную толпу и тяжелые условия. Имя Лебедева поместит очень заметную запись в копилку Табисо. В таких случаях приятно бороться за границей: часто ты получаешь больше уважения и признательности, чем дома».
Что мы вообще знаем о Мчуну?
- Южноафриканцу Табисо Мчуну 31 год. Из 22 побед у него 13 нокаутов, а поражения растянулись на всю карьеру. Впервые Мчуну проиграл конголезцу Мвекассе в 2011 году. С мая 2015-го по сентябрь 2018-го у Мчуну были проигрыши Макабу, Усику, Беженару и Остохойзену. Из всех этих спортсменов по уровню реально выделяется только Усик.
- Один раз в жизни Мчуну претендовал на титул чемпиона мира. Соперником был как раз Усик, который в бою с Мчуну защищал пояс WBO. Усик доминировал весь бой и отправлял Мчуну в нокдаун, но тот все равно выстоял девять раундов. Дальше для Мчуну все закончилось: получил нокаут и потерял все перспективы на уход с уровня середняка.
- Отец Мчуну тоже был боксером. Смотря на него, Мчуну занимался в спортзале и раз за разом повторял удары. Дошло даже до смены ударной руки: в обычной жизни Мчуну все делает правой, но в боксе он стал левшой. «Мне это нравится. Когда меня стали переучивать, было уже поздно, поэтому все оставили так», – рассказывал Мчуну.
- На старте карьеры Мчуну сравнивали с Мейвезером. Сам Мчуну в ответ подогревал фанатов собственными необычными высказываниями: «Сравнения с величайшим боксером – это хорошо для бокса и особенно для меня. Хочу, чтобы мы были в одном дивизионе и встретились. Считаю, что умнее его».
- Портал Bleacher Report в 2014 году включал Мчуну в десятку лучших левшей в боксе. Автор поставил Мчуну на десятое место и объяснял это именно собственными впечатлениями от стабильности в выступлениях боксера. На тот момент Мчуну провел всего 17 профессиональных боев и имел только одно поражение. После этого рейтинга статистика явно ухудшилась.
- Мчуну доминирует в Африке. Он выигрывал чемпионский титул африканского боксерского союза, становился чемпионом ЮАР и забирал другие всевозможные пояса. Здесь интересны его взаимоотношения с боксером Томасом Остхойзеном. В 2018-м они бились за титул АБС: сначала победил Остхойзен, а через три месяца Мчуну взял у него реванш.
- Важный момент в победе Мчуну над Лебедевым – единогласное решение судей. Такое произошло впервые в карьере Лебедева. Хуку и Гасиеву он уступил раздельными решениями, а нокаутом не проигрывал никогда. При этом Мчуну вообще не должен был выходить на бой с Лебедевым, но заменил в нем другого соперника. Для самого Мчуну это оказалось прорывом. И здесь он точно выделился.