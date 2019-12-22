Боксер, который победил Лебедева: правша в обычной жизни, один из лучших в Африке, почти Мейвезер

Денис Лебедев уступил Табисо Мчуну титул WBC Silver в завершающем поединке для своей карьеры. Об окончательной остановке выступлений сказал сам Лебедев: «Не вижу больше смысла продолжать карьеру. Посмешить людей? Или проводить бои как Емельяненко – Кокляев? Я себя в таком не вижу. Есть у меня еще другая работа. Нужно полностью уделить внимание ей».

Поражение от Мчуну стало для Лебедева всего третьим в карьере (и в декабре). Для Мчуну это 22-я победа в профессионалах, а проигрышей у него уже пять. Сам Мчуну сказал после боя, что полностью заслужил успех своим отношением к делу. Слова банальные – и Мчуну даже ими принижает собственное достижение. В его карьере никогда не было побед над соперниками такого уровня.

Зато успеха Мчуну в поединке с Лебедевым ждал тренер Смит: «Табисо сейчас в лучшей форме. Я ожидаю очень враждебную толпу и тяжелые условия. Имя Лебедева поместит очень заметную запись в копилку Табисо. В таких случаях приятно бороться за границей: часто ты получаешь больше уважения и признательности, чем дома».