Теофимо Лопес

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Бокс
Мейвезер выиграл на ставках 20 тысяч долларов на победе Лопеса над Ломаченко
#Флойд Мейвезер
Бокс
Теофимо Лопес стал самым молодым боксером, который получил четыре пояса чемпиона мира. Ему 23
#Теофимо Лопес
Бокс
Лопес победил Ломаченко. Он – абсолютный чемпион мира в легком весе
#Василий Ломаченко
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Мейвезер и ставки: делает их каждый день, теряет миллионы и иногда играет через друзей. Выиграл даже на победе Лопеса
#Флойд Мейвезер
Ломаченко проиграл по ударам, смотрелся хуже, но все равно не согласен с решением судей
#Василий Ломаченко
Кто такой Лопес – абсолютный чемпион по боксу. Гондурас, Fortnite и тренер-отец, который раньше торговал наркотиками
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#Теофимо Лопес
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