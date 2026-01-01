Теофимо Лопес

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Мейвезер и ставки: делает их каждый день, теряет миллионы и иногда играет через друзей. Выиграл даже на победе Лопеса
#Флойд Мейвезер
Ломаченко проиграл по ударам, смотрелся хуже, но все равно не согласен с решением судей
#Василий Ломаченко
Кто такой Лопес – абсолютный чемпион по боксу. Гондурас, Fortnite и тренер-отец, который раньше торговал наркотиками
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#Теофимо Лопес
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