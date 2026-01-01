Теофимо Лопес

Лента
Материалы
Новости
Бокс
Мейвезер выиграл на ставках 20 тысяч долларов на победе Лопеса над Ломаченко
#Флойд Мейвезер
Бокс
Теофимо Лопес стал самым молодым боксером, который получил четыре пояса чемпиона мира. Ему 23
#Теофимо Лопес
Бокс
Лопес победил Ломаченко. Он – абсолютный чемпион мира в легком весе
#Василий Ломаченко