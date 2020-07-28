Ого какой чемпион из бокса: бил по яйцам Мейвезера, устраивал массовую драку и напугал парня за критику в инсте

Боксер Заб Джуда – трехкратный чемпион мира среди профессионалов и король любительского уровня (115 боев, 110 побед). На пике он дрался с Костей Цзю и Флойдом Мейвезером.

А еще Джуда – один из тех, кто окутывал профессиональный бокс весельем и зрелищностью.

Против Цзю поплыл дважды: до и вовремя боя

Тогда Джуда был абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе и непобедимым на профессиональном уровне (28:0). Цзю тоже на пике – на тот момент с одним поражением в карьере, после которого выиграл девять боев.

Джуда во втором раунде упал в нокдаун. Обычно, упав, боксеры берут от пяти секунд, чтобы прийти в себя. Но импульсивный Джуда поднялся сразу. Через секунду у него заплелись ноги, и он снова рухнул. После второго падения судья остановил бой и отдал победу Цзю. А падающая походка Джуды получила название «макаронные ноги».

Встав во второй раз, Джуда истерил и оспаривал решение судьи: орал, подносил кулак к лицу и замахивался стулом. За это его отстранили от бокса на девять месяцев.

Спустя 18 лет Цзю рассказал, что морально сломал Джуду еще до выхода на ринг. Он узнал, что за несколько месяцев до боя у Джуды родилась дочка Destiny (с английского – судьба).

На взвешивании, во время перестрелки взглядов, Цзю спросил на английском: «Как твоя судьба? Кстати, этот бой – это моя судьба».

«После этого он растерялся. И даже перед боем выглядел напуганным. И именно из-за этого он допустил ошибку, которой я воспользовался. А моей тактикой было беспрерывное давление и ожидание единственной ошибки. Это был самый важный бой в моей истории».