Ого какой чемпион из бокса: бил по яйцам Мейвезера, устраивал массовую драку и напугал парня за критику в инсте
Боксер Заб Джуда – трехкратный чемпион мира среди профессионалов и король любительского уровня (115 боев, 110 побед). На пике он дрался с Костей Цзю и Флойдом Мейвезером.
А еще Джуда – один из тех, кто окутывал профессиональный бокс весельем и зрелищностью.
Против Цзю поплыл дважды: до и вовремя боя
Тогда Джуда был абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе и непобедимым на профессиональном уровне (28:0). Цзю тоже на пике – на тот момент с одним поражением в карьере, после которого выиграл девять боев.
Джуда во втором раунде упал в нокдаун. Обычно, упав, боксеры берут от пяти секунд, чтобы прийти в себя. Но импульсивный Джуда поднялся сразу. Через секунду у него заплелись ноги, и он снова рухнул. После второго падения судья остановил бой и отдал победу Цзю. А падающая походка Джуды получила название «макаронные ноги».
Встав во второй раз, Джуда истерил и оспаривал решение судьи: орал, подносил кулак к лицу и замахивался стулом. За это его отстранили от бокса на девять месяцев.
Спустя 18 лет Цзю рассказал, что морально сломал Джуду еще до выхода на ринг. Он узнал, что за несколько месяцев до боя у Джуды родилась дочка Destiny (с английского – судьба).
На взвешивании, во время перестрелки взглядов, Цзю спросил на английском: «Как твоя судьба? Кстати, этот бой – это моя судьба».
«После этого он растерялся. И даже перед боем выглядел напуганным. И именно из-за этого он допустил ошибку, которой я воспользовался. А моей тактикой было беспрерывное давление и ожидание единственной ошибки. Это был самый важный бой в моей истории».
Бился на равных с Флойдом и ударил его по яйцам
Спустя пять лет Джуда встретился с Мейвезером и провел один из самых зрелищных боев с его участием.
Первые пять раундов Джуда был лучше: давил, пару раз хорошо попал и даже уронил его. Но потом немного устал. Мейвезер забрал остальные раунды и выиграл по очкам.
Самый интересный – десятый раунд. Джуда попал Мейвезеру в пах (рассказал позже, что случайно). Тот загнулся и скорчился, а Джуда сразу же добавил по голове. На ринг вылетел дядя, Роджер Мейвезер, чтобы отомстить за племянника. Из другого угла на ринге мгновенно появился отец Джуды – и началась массовая драка.
Спустя несколько лет Джуда рассказал, что настаивал на реванше, но Мейвезер не отвечал:
«Можно понять, почему Мейвезер не дал мне реванш – на протяжении раскрутки и самого первого боя я устраивал ад, отдал всего себя. Нас постоянно разделяла охрана, мы даже не могли ночевать в одном отеле, всюду были охранники, но не из-за Флойда. Это я всегда был на взводе. У меня не было терпимости ни к одному сопернику, и если нам предстоял поединок, лучше не показываться мне на глаза».
А потом стал его спарринг-партнером
Мейвезер позвал его перед боем с Пакьяо. Джуда тогда был очень благодарен: «Сейчас я считаю его своим другом. Я пришел в спортзал заранее. Вошел Флойд, не заметил меня, начал растягиваться. Потом увидел меня в зеркале и спросил: «Что случилось?» Я спросил: «Как дела?» И он узнал меня: «А, чувак, спасибо, я ценю это».
Из последнего интервью Джуды:
«Я тренировался с ним, смотрел, как он работает. После четырех или пяти часов работы в зале мы покидали его и бежали 10 миль. Я думал: «Этот придурок что, сумасшедший?» После мы возвращались в свои дома, ложились спать. И тут Флойд мог позвонить в два или в три часа ночи и сказать: «Эй, как дела? Давай побегаем!» Он что, с ума сошел?
Он перерабатывал всех. Может быть, перед боем со мной он думал: «Я не настолько талантливый, как Заб Джуда, не такой быстрый, но могу делать больше, чем он. Мои физические кондиции будут лучше, я смогу продержаться дольше». Так он меня и победил. Но я знаю, что я был быстрее, чем Флойд».
Джуда был партнером по спаррингу Флойда и перед боем с Макгрегором. И перед Пакьяо, и перед Конором в СМИ просачивалась информация, что Джуда нокаутировал Мейвезера во время спарринга, а окружение Флойда максимально это скрывает. Но никаких подтверждений не было.
В бое с Котто получил в пах – и благодарен ему за это
Спустя всего год после боя с Мейвезером Джуде самому прилетело по яйцам – от Мигеля Котто в третьем раунде. Джуда тогда проиграл в 11-м, но нашел позитивный момент:
«Знаете, что самое интересное? До боя с Котто у нас с женой рождались только девочки, а после – пошли мальчики. Ударив меня в пах, он как надо повернул там какую-то хрень. Сечете? Так что салют моему корешу Котто».
Прессанул чувака, который писал, что Джуда сдулся
Летом 2019-го обычный продавец по имени Ноэль написал в инстаграме, что Заб Джуда стар, потерял все скиллы и переоценен. Джуда нашел его, пришел с друзьями и напугал.
Все оказалось розыгрышем. Джуда с друзьями решили разыграть парня и сняли все на камеру. Но Ноэль по-настоящему испугался. Зацените его реакцию:
Бонус: три хлесткие истории о Джуде
• Не подрался с Шейном Мосли, потому что прямо перед боем травмировал руку. Не на тренировке, а в душе – он поранил ее в кабинке о стеклянную дверь. Бой перенесли, но он так и не состоялся.
• Еще одна отмена боя – из-за драки на взвешивании. В 2015-м 37-летний Джуда должен был биться с Эвинсоном Эррерой, но они закусились во время взвешивания и подрались. Потом Эррера говорил, что у него болят челюсть и голова, и отказался от боя.
• Последний бой был в 2019-м против Клетуса Селдина. Джуда проиграл в 11-м раунде и попал в больницу. В СМИ писали, что он в коме. Но все оказалось не настолько серьезно. У Джуды было кровоизлияние в мозг, но без серьезных последствий: спустя несколько дней его выписали из больницы.