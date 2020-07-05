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«Шахтер» впервые выиграл у «Динамо» все четыре матча в сезоне. Дрон сбросил на поле игрушечных сов
05 июля, 10:33
Два события из матча «Динамо» – «Шахтер» (2:3).
- Это десятый случай в истории УПЛ, когда одна команда выигрывает у другой все четыре игры сезона. Семь раз подобного добивался «Шахтер». Для команды это впервые произошло в играх с «Динамо».
- Начало матча задержали из-за игрушечных сов, которых дрон сбросил на поле. Это отсылка к конфликту из предыдущей игры. Тогда на расизм жаловался Тайсон, а фанаты «Динамо» объясняли уханье имитацией звуков сов.
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