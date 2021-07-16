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УПЛ обязала клубы нанести на форму эмблему с украинской картой и с лозунгами «Слава Украине» и «Героям слава»

39 минут назад

Эмблема Украинской ассоциации футбола

скриншот из регламента УПЛ

Украинская премьер-лига (УПЛ) опубликовала регламент нового сезона. В нем есть пункт, обязывающий клубы нанести на форму эмблему Украинской ассоциации футбола (УАФ).

  • Это эмблема включает лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!», а также карту Украины с Крымом и Донбассом.
  • Она появится на форме всех клубов, выступающих в чемпионате, Кубке Украины и Суперкубке.
  • Эмблему разместят на футболках спереди: между лого клуба и лого производителя экипировки на уровне середины плеча.

Пункт внесен в регламент через месяц после того, как лозунги получили официальный статус на Украине. Голосование прошло на фоне резонанса с формой сборной на Евро-2020.

  • Впервые эти лозунги появились на форме украинской сборной, в которой она планировала выступления на чемпионате Европы. 
  • Россия обратилась из-за лозунгов в УЕФА, посчитав их политическими. УЕФА обязал Украину убрать слоган «Героям слава», но карту и «Слава Украине» разрешили оставить.
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Источник:
регламент УПЛ
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