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УПЛ обязала клубы нанести на форму эмблему с украинской картой и с лозунгами «Слава Украине» и «Героям слава»
39 минут назад
Украинская премьер-лига (УПЛ) опубликовала регламент нового сезона. В нем есть пункт, обязывающий клубы нанести на форму эмблему Украинской ассоциации футбола (УАФ).
- Это эмблема включает лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!», а также карту Украины с Крымом и Донбассом.
- Она появится на форме всех клубов, выступающих в чемпионате, Кубке Украины и Суперкубке.
- Эмблему разместят на футболках спереди: между лого клуба и лого производителя экипировки на уровне середины плеча.
Пункт внесен в регламент через месяц после того, как лозунги получили официальный статус на Украине. Голосование прошло на фоне резонанса с формой сборной на Евро-2020.
- Впервые эти лозунги появились на форме украинской сборной, в которой она планировала выступления на чемпионате Европы.
- Россия обратилась из-за лозунгов в УЕФА, посчитав их политическими. УЕФА обязал Украину убрать слоган «Героям слава», но карту и «Слава Украине» разрешили оставить.
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