Лозунги «Слава Украине» и «Героям Слава» получили официальный футбольный статус на Украине

За изменение проголосовали все члены исполкома – 45 человек. Предложение внес президент УАФ Андрей Павленко.

Голосование прошло на фоне резонанса из-за презентации формы сборной Украины на Евро-2020.

6 июня Украина презентовала форму. На ней была карта страны с Донецком, Луганском и Крымом, а также лозунги «Слава Украине» и «Героям слава».

В ответ на это Россия обратилась в УЕФА. Она посчитала, что Украина использовала политические лозунги на форме, а это недопустимо.

УЕФА обязал Украину убрать лозунг «Героям слава», но разрешил оставить карту и слоган «Слава Украине».

УЕФА пока не комментировал решение исполкома УАФ. Неизвестно, вступает ли это в противоречие с решением УЕФА.