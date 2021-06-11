Украина
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#Украина

Лозунги «Слава Украине» и «Героям Слава» получили официальный футбольный статус на Украине

7 часов назад

Украинская ассоциация футбола (УАФ) одобрила изменение символики сборной и лозунгов:

  • Кроме малого герба УАФ (без карты Украины) организация разрешила использование большого – с картой Украины.
  • Лозунги «Слава Украине» и «Героям слава» получили официальный футбольный статус.

большой герб УАФ

фейсбук Андрея Павелко

За изменение проголосовали все члены исполкома – 45 человек. Предложение внес президент УАФ Андрей Павленко.

Голосование прошло на фоне резонанса из-за презентации формы сборной Украины на Евро-2020.

  • 6 июня Украина презентовала форму. На ней была карта страны с Донецком, Луганском и Крымом, а также лозунги «Слава Украине» и «Героям слава».
  • В ответ на это Россия обратилась в УЕФА. Она посчитала, что Украина использовала политические лозунги на форме, а это недопустимо.
  • УЕФА обязал Украину убрать лозунг «Героям слава», но разрешил оставить карту и слоган «Слава Украине».

УЕФА пока не комментировал решение исполкома УАФ. Неизвестно, вступает ли это в противоречие с решением УЕФА.

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Источник:
фейсбук Андрея Павелко
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