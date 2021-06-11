Украина
Лозунги «Слава Украине» и «Героям Слава» получили официальный футбольный статус на Украине
7 часов назад
Украинская ассоциация футбола (УАФ) одобрила изменение символики сборной и лозунгов:
- Кроме малого герба УАФ (без карты Украины) организация разрешила использование большого – с картой Украины.
- Лозунги «Слава Украине» и «Героям слава» получили официальный футбольный статус.
За изменение проголосовали все члены исполкома – 45 человек. Предложение внес президент УАФ Андрей Павленко.
Голосование прошло на фоне резонанса из-за презентации формы сборной Украины на Евро-2020.
- 6 июня Украина презентовала форму. На ней была карта страны с Донецком, Луганском и Крымом, а также лозунги «Слава Украине» и «Героям слава».
- В ответ на это Россия обратилась в УЕФА. Она посчитала, что Украина использовала политические лозунги на форме, а это недопустимо.
- УЕФА обязал Украину убрать лозунг «Героям слава», но разрешил оставить карту и слоган «Слава Украине».
УЕФА пока не комментировал решение исполкома УАФ. Неизвестно, вступает ли это в противоречие с решением УЕФА.
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