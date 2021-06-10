Украина
Евро-2020
УЕФА обязал Украину убрать лозунг «Героям слава!» с формы на Евро-2020. Но дизайн с картой на груди останется
вчера, 12:31
Сборная Украина показала новую форму перед стартом Евро-2020. РФС обращался в УЕФА из-за рисунка на груди. Там изображен контур границ страны, куда включен Крым.
«Чемпионат» пишет, что УЕФА одобрил этот рисунок. Потому что ООН признает такие государственные границы Украины. Россия с этим не согласна.
«Героям слава», – УЕФА обязал убрать эти слова с формы сборной Украины. Потому что он несет политический смысл в сочетании со слоганом «Слава Украине».
Основной дизайн формы останется прежним. Слоган «Слава Украине» официально одобрен с 2018 года. AFP подтверждает информацию «Чемпионата».
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