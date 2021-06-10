Украина
Евро-2020
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#Украина #Евро-2020

УЕФА обязал Украину убрать лозунг «Героям слава!» с формы на Евро-2020. Но дизайн с картой на груди останется

вчера, 12:31

Сборная Украина показала новую форму перед стартом Евро-2020. РФС обращался в УЕФА из-за рисунка на груди. Там изображен контур границ страны, куда включен Крым.

«Чемпионат» пишет, что УЕФА одобрил этот рисунок. Потому что ООН признает такие государственные границы Украины. Россия с этим не согласна.

«Героям слава», – УЕФА обязал убрать эти слова с формы сборной Украины. Потому что он несет политический смысл в сочетании со слоганом «Слава Украине».

Основной дизайн формы останется прежним. Слоган «Слава Украине» официально одобрен с 2018 года. AFP подтверждает информацию «Чемпионата».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Чемпионат»
Подробный рассказ о форме
Украина сделала политическое заявление из формы на Евро-2020. На футболках – границы страны с Крымом и Донецком
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