Роберто Де Дзерби
УПЛ
Шахтер
«Шахтер» объявил о назначении Роберто Де Дзерби главным тренером
час назад
- Контракт рассчитан на два года. Последним местом работы Роберто Де Дзерби был «Сассуоло».
- Де Дзерби тренировал его с 2018 года. В первом его сезоне «Сассуоло» финишировал в Серии А 11-м, в двух следующих – восьмым.
- «Шахтер» в прошлом сезоне тренировал Луиш Каштру. Клуб стал вторым в таблице и сыграет в квалификации Лиги чемпионов.
- Это первая зарубежная команда в карьере Де Дзерби. До этого он тренировал только клубы из Италии, среди них «Беневенто» и «Палермо».
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