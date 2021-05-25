Роберто Де Дзерби
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#Роберто Де Дзерби #УПЛ #Шахтер

«Шахтер» объявил о назначении Роберто Де Дзерби главным тренером

час назад

Роберто Де Дзерби

сайт «Шахтера»

  • Контракт рассчитан на два года. Последним местом работы Роберто Де Дзерби был «Сассуоло».
  • Де Дзерби тренировал его с 2018 года. В первом его сезоне «Сассуоло» финишировал в Серии А 11-м, в двух следующих – восьмым.
  • «Шахтер» в прошлом сезоне тренировал Луиш Каштру. Клуб стал вторым в таблице и сыграет в квалификации Лиги чемпионов.
  • Это первая зарубежная команда в карьере Де Дзерби. До этого он тренировал только клубы из Италии, среди них «Беневенто» и «Палермо».
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Источник:
сайт «Шахтера»
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