В украинском клубе «Карпаты» 26 заболевших коронавирусом. Вся команда на карантине

Все зараженные находятся в изоляции под контролем медиков. Тренировки команды отменены, карантин введен как минимум на две недели.

При этом клуб попросил не останавливать чемпионат Украины:

«Просим не останавливать матчи текущего сезона. Также обращаемся ко всем без исключения клубам Украины – максимально ответственно относитесь к тестированию игроков, тренеров и персонала. От риска заражения не застрахован никто».