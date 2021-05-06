Вау-фэйр-плей из Украины: команда не стала бить штрафной из-за ошибки судьи (хотя моментов почти не имела)

В матче УПЛ случился эпизод с очень крутым фэйр-плей.

«Днепр-1» подавал угловой, вратарь «Зари» сыграл на выходе и спокойно забрал мяч. Игроки «Зари» побежали обратно в контратаку ждать выноса вратаря, но тут судья Дмитрий Кривушкин свистнул и поставил штрафной в сторону «Зари».

Никто не понял, зачем. Но на повторе видно: игрок «Зари» Дмитрий Кабаев летит назад к воротам и случайно цепляет футболиста «Днепра» Франсиско ди Франко.