Вау-фэйр-плей из Украины: команда не стала бить штрафной из-за ошибки судьи (хотя моментов почти не имела)
В матче УПЛ случился эпизод с очень крутым фэйр-плей.
«Днепр-1» подавал угловой, вратарь «Зари» сыграл на выходе и спокойно забрал мяч. Игроки «Зари» побежали обратно в контратаку ждать выноса вратаря, но тут судья Дмитрий Кривушкин свистнул и поставил штрафной в сторону «Зари».
Никто не понял, зачем. Но на повторе видно: игрок «Зари» Дмитрий Кабаев летит назад к воротам и случайно цепляет футболиста «Днепра» Франсиско ди Франко.
Игроки «Днепра» готовятся бить штрафной, но внезапно отдают мяч «Заре». Тренерский штаб «Зари» зааплодировал.
«Заря» в этом матче победила, забив единственный гол с пенальти на 78-й минуте.
Тренер «Днепра» Игор Йовичевич не вспоминал этот момент, а ругал Данилу Игнатенко (получил красную карточку) и защитников, которые привезли пенальти:
«В игре было мало моментов, и всю тактику разрушило удаление. Все решил пенальти, сами облегчили сопернику задачу».