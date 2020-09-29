Президент клуба наказал команду за проигрыш и не пустил в автобус. Все прошагали 5 км
Португальский клуб третьего дивизиона «Лузитания Лороза» проиграл на первой стадии Кубка 0:1. И президента клуба Уго Мендеша это настолько вывело, что он попросил водителя автобуса не забирать игроков, потому что «они недостойны».
И вся команда пошла со стадиона до базы пешком. Путь в пять километров у них занял час. Несколько водителей на дороге заметили это и засняли команду.
Президента «Лузитании» раскритиковал профсоюз португальских футболистов:
«Такой поступок не имеет обоснования. Неприемлемо отказаться от автобуса и заставить команду идти пешком. Это неуважение к игрокам. Этот поступок не помог футболу Португалии, которому и так тяжело из-за пандемии».
Официально «Лузитания» никак этот случай не комментировала.
Подобными вещами занимался Феликс Магат.