Президент клуба наказал команду за проигрыш и не пустил в автобус. Все прошагали 5 км

Португальский клуб третьего дивизиона «Лузитания Лороза» проиграл на первой стадии Кубка 0:1. И президента клуба Уго Мендеша это настолько вывело, что он попросил водителя автобуса не забирать игроков, потому что «они недостойны».

И вся команда пошла со стадиона до базы пешком. Путь в пять километров у них занял час. Несколько водителей на дороге заметили это и засняли команду.