Кубок Португалии
Лузитания Лороза
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#Кубок Португалии #Лузитания Лороза

Президент клуба наказал команду за проигрыш и не пустил в автобус. Все прошагали 5 км

29 сентября, 14:20

Португальский клуб третьего дивизиона «Лузитания Лороза» проиграл на первой стадии Кубка 0:1. И президента клуба Уго Мендеша это настолько вывело, что он попросил водителя автобуса не забирать игроков, потому что «они недостойны».

И вся команда пошла со стадиона до базы пешком. Путь в пять километров у них занял час. Несколько водителей на дороге заметили это и засняли команду.

Президента «Лузитании» раскритиковал профсоюз португальских футболистов:

«Такой поступок не имеет обоснования. Неприемлемо отказаться от автобуса и заставить команду идти пешком. Это неуважение к игрокам. Этот поступок не помог футболу Португалии, которому и так тяжело из-за пандемии».

Официально «Лузитания» никак этот случай не комментировала. 

Комментарии (1)
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vladik12
30 сентября, 20:03

Подобными вещами занимался Феликс Магат.

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#Кубок Португалии
#Лузитания Лороза