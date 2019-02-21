Зенит
Лига Европы
Автобус «Зенита» встречала толпа с пиротехникой. Эффект – вау!
21 февраля 2019, 23:13
Победа 3:1 над «Фенербахче» – первый домашний матч «Зенита» в 2019 году. Было заметно, как город скучал: на стадионе было больше 50 000 зрителей, перед началом матча фанатская трибуна показала яркий баннер, а до этого группа болельщиков выстроилась вдоль дороги, по которой ехал автобус с командой, и зажгла пиротехнику.
Это. Очень. Красиво.
Клуб оперативно выложил видео об этом перформансе в свои соцсети. Кажется, это новый хит. В твиттере за два часа пост с видео собрал больше тысячи ретвитов.
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