🚜 Коридор из 120 тракторов с файерами. Так голландские фанаты провожают команду на решающий матч

Но не все было гладко с полицией. Она задержала нескольких лидеров акции, потому что из-за нее образовалась шестикилометровая пробка. В заявлении полиция сказала, что аварий удалось избежать.

А что за важный такой матч? Это игра против второй команды «Аякса». Если «Де Графсхап» побеждает, то возвращается в высшую лигу.

Тракторы на победу не настроили. «Де Графсхап» сыграл 1:1 и отложил выход в вышку до следующего тура.