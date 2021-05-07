🚜 Коридор из 120 тракторов с файерами. Так голландские фанаты провожают команду на решающий матч
Фанаты голландского «Де Графсхапа» необычно настраивают команду перед решающим матчем. Они с файерами устроили автопробег на тракторах! Так болельщики обыграли свое старое прозвище – «суперфермеры».
Акция закончилась тем, что 120 тракторов на трассе образовали коридор для автобуса с командой.
Вот так «Де Графсхап» поехал на игру.
Но не все было гладко с полицией. Она задержала нескольких лидеров акции, потому что из-за нее образовалась шестикилометровая пробка. В заявлении полиция сказала, что аварий удалось избежать.
А что за важный такой матч? Это игра против второй команды «Аякса». Если «Де Графсхап» побеждает, то возвращается в высшую лигу.
Тракторы на победу не настроили. «Де Графсхап» сыграл 1:1 и отложил выход в вышку до следующего тура.