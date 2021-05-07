Де Графсхап
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#Де Графсхап

🚜 Коридор из 120 тракторов с файерами. Так голландские фанаты провожают команду на решающий матч

07 мая, 23:09

Твиттер «Де Графсхапа»

Фанаты голландского «Де Графсхапа» необычно настраивают команду перед решающим матчем. Они с файерами устроили автопробег на тракторах! Так болельщики обыграли свое старое прозвище – «суперфермеры».

Акция закончилась тем, что 120 тракторов на трассе образовали коридор для автобуса с командой.

Вот так «Де Графсхап» поехал на игру.

Но не все было гладко с полицией. Она задержала нескольких лидеров акции, потому что из-за нее образовалась шестикилометровая пробка. В заявлении полиция сказала, что аварий удалось избежать.

А что за важный такой матч? Это игра против второй команды «Аякса». Если «Де Графсхап» побеждает, то возвращается в высшую лигу. 

Тракторы на победу не настроили. «Де Графсхап» сыграл 1:1 и отложил выход в вышку до следующего тура.

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