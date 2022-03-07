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Лига чемпионов: во сколько начало матча «Бавария» – «Зальцбург», 8 марта 2022 года
07 марта, 21:04
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, где «Бавария» сыграет против «Зальцбурга», состоится в Мюнхене 8 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени.
«Матч Футбол 1» покажет прямую трансляцию игры.
«Бавария» лидирует в Бундеслиге с 9-очковым преимуществом перед дортмундской «Боруссией», у которой есть матч в запасе. «Зальцбург» – лидер чемпионата Австрии, он опережает «Штурм» на 18 очков.
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