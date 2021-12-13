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UPD: жеребьевка аннулирована. Плей-офф Лиги чемпионов: «ПСЖ» и «МЮ», «Атлетико» и «Бавария» сыграют в 1/8 финала

2 часа назад

Обновление: УЕФА аннулировал результаты жеребьевки из-за технической ошибки. Он проведет повторную процедуру в 17:00 по Москве.

В швейцарском Ньоне проходит жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала прошли по две лучшие команды из каждой группы (всего 16 команд).

  • 🇵🇹 «Бенфика» – 🇪🇸 «Реал»
  • 🇪🇸 «Вильярреал» – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Манчестер Сити»
  • 🇪🇸 «Атлетико» – 🇩🇪 «Бавария»
  • 🇦🇹 «Зальцбург» – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Ливерпуль»
  • 🇮🇹 «Интер» – 🇳🇱 «Аякс»
  • 🇵🇹 «Спортинг» – 🇮🇹 «Ювентус»
  • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Челси» – 🇫🇷 «Лилль»
  • 🇫🇷 «ПСЖ» – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Манчестер Юнайтед»

Первые матчи пройдут 15-16/22-23 февраля, ответные – 8-9/15-16 марта.

Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы: «Барселона» и «Наполи», «Порту» и «Лацио» сыграют в 1/16 финала

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Источник:
УЕФА
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#Манчестер Сити
#Интер
#Бенфика
#Вильярреал
#Лилль
#Зальцбург