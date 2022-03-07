Лига чемпионов: где смотреть матч «Бавария» – «Зальцбург», 8 марта 2022 года. Во сколько прямая трансляция

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» примет «Зальцбург». Матч состоится 8 марта и начнется в 23:00 по московскому времени.

Смотреть матч «Бавария» – «Зальцбург» можно на телеканале «Матч Футбол 1». Прямая трансляция начнется в 22:45.

В первом матче, который прошел в Австрии, команды сыграли вничью 1:1.

Одновременно с этим матчем пройдет игра «Ливерпуль» – «Интер».

Игра: угадаешь всех футболистов РПЛ по странным деталям?