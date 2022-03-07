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Лига чемпионов
Бавария
Зальцбург
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#Лига чемпионов #Бавария #Зальцбург

Лига чемпионов: где смотреть матч «Бавария» – «Зальцбург», 8 марта 2022 года. Во сколько прямая трансляция

07 марта, 20:58

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» примет «Зальцбург». Матч состоится 8 марта и начнется в 23:00 по московскому времени.

Смотреть матч «Бавария» – «Зальцбург» можно на телеканале «Матч Футбол 1». Прямая трансляция начнется в 22:45.

В первом матче, который прошел в Австрии, команды сыграли вничью 1:1.

Одновременно с этим матчем пройдет игра «Ливерпуль»«Интер».

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