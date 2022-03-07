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#Лига чемпионов #Бавария #Зальцбург

Лига чемпионов: прогноз на матч «Бавария» – «Зальцбург», 8 марта 2022 года

07 марта, 21:06

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» сыграет дома с «Зальцбургом». Матч пройдет 8 марта, он начнется в 23:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

  • Победа «Баварии» – 1,22.
  • Ничья – 7,7.
  • Победа «Зальцбурга» – 13,25.

Толиссо, Горетцка и Нойер не помогут «Баварии», Дэвис также недоступен. У «Зальцбурга» отсутствуют сразу восемь игроков.

Первый матч закончился ничьей 1:1.

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