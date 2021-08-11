Капитан «Фейеноорда» перешел в «Аякс» и взбесил фанатов: полиция распечатала 19 страниц с угрозами

И это лишь малая часть. Хейт в соцсетях Бергейса настолько велик, что он даже обратился в полицию. De Telegraaf пишет, что полиция сделала распечатку из 19 страниц формата А4, на которой были угрозы Бергейсу. Сайт говорит, что некоторые фанаты «Фейеноорда» знают, где он живет. А некоторые обещали, что уничтожат его 19 декабря этого года (в день 30-летия), запустив фейерверк в лицо.

Полиция проведет расследование. А пока на некоторое время приставит охрану к дому Бергейса в Амстердаме.

Фанаты взбесились особенно после первого интервью Бергейса официальному сайте «Аякса». Бергейс сказал, что только в «Аяксе» он сможет побороться за трофеи и возможность играть в Лиге чемпионов. Как отреагировали клубы на хейт в его адрес? «Фейеноорд» никак. Эдвин ван дер Сар, занимающий должность исполнительного директора «Аякса», сказал, что фанаты переступили все возможные границы.