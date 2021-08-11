Капитан «Фейеноорда» перешел в «Аякс» и взбесил фанатов: полиция распечатала 19 страниц с угрозами
За всю историю существования Эредивизи после «Фейеноорда» в «Аяксе» играли 16 футболистов. Из них только шесть – прямые трансферы (не считая переходов в юношеском возрасте):
- Хенк Грот. Тот начинал карьеру в «Аяксе», на два сезона ушел в «Фейеноорд», потом снова играл за «Аякс».
- Ян Эверс. В 1977-м после 5 лет в «Фейеноорде» ушел в «Аякс».
- Арнольд Шолтер. У него даты такие: 1986-1990 – «Аякс», 1990-1995 – «Фейеноорд», 1995-1997 – «Аякс».
- Хенк Тиммер. Тут есть исключение. Тиммер уходил в аренду в «Аякс» после годичной аренды в «Фейеноорде». Все это время он принадлежал АЗ.
- Роналд Графланд. Вечно был вторым вратарем. Вышел из академии «Фейеноорда», через 10 лет засветился в «Аяксе». В 2011-м вернулся в родной клуб, где и закончил карьеру.
- Шестой случай – в это межсезонье капитан «Фейеноорда» Стивен Бергейс ушел в «Аякс». И это был максимально неожиданный переход.
В Голландии соперничество между «Аяксом» и «Фейеноордом» называется De Klassiker. И оно считается самым крупным дерби в стране. Поэтому внимание к переходам между двумя клубами, особенно в эпоху развития соцсетей, соответствующее. Вот почему фанаты «Фейеноорда» жестко раскритиковали Бергейса после перехода.
Здесь без перевода:
«*** [Ущипните] меня. Капитан переходит в «Аякс». Сумма сделки – 4 млн евро».
И это лишь малая часть. Хейт в соцсетях Бергейса настолько велик, что он даже обратился в полицию. De Telegraaf пишет, что полиция сделала распечатку из 19 страниц формата А4, на которой были угрозы Бергейсу. Сайт говорит, что некоторые фанаты «Фейеноорда» знают, где он живет. А некоторые обещали, что уничтожат его 19 декабря этого года (в день 30-летия), запустив фейерверк в лицо.
Полиция проведет расследование. А пока на некоторое время приставит охрану к дому Бергейса в Амстердаме.
Фанаты взбесились особенно после первого интервью Бергейса официальному сайте «Аякса». Бергейс сказал, что только в «Аяксе» он сможет побороться за трофеи и возможность играть в Лиге чемпионов. Как отреагировали клубы на хейт в его адрес? «Фейеноорд» никак. Эдвин ван дер Сар, занимающий должность исполнительного директора «Аякса», сказал, что фанаты переступили все возможные границы.