Олимпиада-2020
Гребцы из России не выступят на Олимпиаде в соревнованиях парной четверки. У двух из них обнаружен мельдоний
29 минут назад
Федерация гребного спорта России сняла всех спортсменов из парной четверки с Олимпиады-2020. Турнир пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Никита Моргачев и Павел Сорин сдали две положительные пробы на мельдоний. Они дисквалифицированы.
Федерация гребного спорта России отказалась проводить замену. Она сняла еще двух спортсменов – Николая Пименова и Артема Косова.
Команда снялась с турнира и предложила Литве занять ее место. Литва согласилась.
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