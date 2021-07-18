Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

Гребцы из России не выступят на Олимпиаде в соревнованиях парной четверки. У двух из них обнаружен мельдоний

29 минут назад

Федерация гребного спорта России сняла всех спортсменов из парной четверки с Олимпиады-2020. Турнир пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Никита Моргачев и Павел Сорин сдали две положительные пробы на мельдоний. Они дисквалифицированы.

Федерация гребного спорта России отказалась проводить замену. Она сняла еще двух спортсменов – Николая Пименова и Артема Косова.

Команда снялась с турнира и предложила Литве занять ее место. Литва согласилась.

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Источник:
Международная федерация гребного спорта
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