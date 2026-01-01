Никита Нагорный

Родился 12 февраля 1997 г.
Олимпийский чемпион (2020), трёхкратный чемпион мира (2019), восьмикратный чемпион Европы.
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Спортивная гимнастика
«Нужно заниматься тем, в чем ты будешь полезен». Гимнаст Нагорный отказался от предложения стать депутатом
#Никита Нагорный
Спортивная гимнастика
Международная федерация гимнастики назвала элемент в честь Никиты Нагорного. Ему присвоили высшую оценку сложности
#Никита Нагорный
Спортивная гимнастика
Нагорный, Далалоян, Белявский и Аблязин пропустят чемпионат мира. Они выиграли Олимпиаду-2020
#спортивная гимнастика
Олимпиада 2020
Четыре российских спортсмена выиграли по три медали на Олимпиаде-2020. Это лучший показатель в сборной
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Нагорный выступал на Олимпиаде с температурой и камнями в почках. Он взял три медали
#Никита Нагорный
Легкая атлетика
🥉🇷🇺 Нагорный взял бронзу в спортивной гимнастике. Это его третья медаль на Олимпиаде в Токио
#Никита Нагорный
Олимпиада 2020
Нагорный стал предпоследним в финале вольных упражнений. Он выиграл золото и бронзу на Олимпиаде-2020
#Никита Нагорный
Олимпиада 2020
🇷🇺🥉 Нагорный выиграл бронзу на Олимпиаде-2020 в личном многоборье по спортивной гимнастике
#Олимпиада-2020