Никита Нагорный

Родился 12 февраля 1997 г.
Олимпийский чемпион (2020), трёхкратный чемпион мира (2019), восьмикратный чемпион Европы.
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Сколько наши спортсмены получат за медали и сколько Россия выплатит призовых суммарно за Олимпиаду-2020
#Олимпиада-2020
«Чувствовал злость на себя. Понял, что шанс смыл в унитаз». Самый откровенный спортсмен России на этой Олимпиаде – гимнаст Нагорный
#Никита Нагорный
Узнаем наших гимнастов-чемпионов тут. 1) Придумал сальто имени себя, 2) Женился на фанатке, 3) Сделал фото с волейболисткой на 40 см выше
#Олимпиада-2020
Новый олимпийский чемпион России в гимнастике – звезда ютуба. Там все: встреча с Путиным, опасные трюки, стройка дома и пранки над женой
#Никита Нагорный
20 главных спортсменов от России на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
Спортивная гимнастика на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
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#Олимпиада-2020
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Нагорный – чемпион мира. Он шел к этому титулу 4 года
#Никита Нагорный