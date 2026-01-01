Джанет Джексон

Дата рождения
16 мая 1966 г.
Инфо
Американская певица, автор песен, продюсер, танцовщица, актриса кино и телевидения
Лента
Материалы
Материалы
Песня Джанет Джексон ломала ноутбуки в 2000-х (даже на расстоянии) – инженерам пришлось установить аудиофильтры
#Джанет Джексон
8 главных музыкальных шоу Супербоула: Майкл Джексон с хором из тысяч детей, Purple Rain под дождем, голая грудь и средний палец
#Супербоул
Ютуб появился, когда Тимберлейк оголил грудь Джанет Джексон на сцене Супербоула-2004. Тот скандал – медиавзрыв эпохи
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#музыка
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