Песня Джанет Джексон ломала ноутбуки в 2000-х (даже на расстоянии) – инженерам пришлось установить аудиофильтры

Ноутбук можно сломать, залив водой, выбросив в окно или включив песню Rhythm Nation. И да, последнее – не шутка, утверждают работники Microsoft.

Инженеры всерьез изучали Rhythm Nation, выясняя причины поломок

Крупный производитель ноутбуков однажды столкнулся со странной проблемой: устройства ломались при воспроизведении клипа. Причем не только те, на которых трек включали, но и соседние, где песню не включали.

Это может показаться абсурдным, но все дошло до того, что инженеры запустили исследования Rhythm Nation: действительно ли безобидная и миролюбивая песня, в которой поется об объединении людей и разрушении барьеров, может выводить из строя технику?