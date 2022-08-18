Песня Джанет Джексон ломала ноутбуки в 2000-х (даже на расстоянии) – инженерам пришлось установить аудиофильтры
Ноутбук можно сломать, залив водой, выбросив в окно или включив песню Rhythm Nation. И да, последнее – не шутка, утверждают работники Microsoft.
Инженеры всерьез изучали Rhythm Nation, выясняя причины поломок
Крупный производитель ноутбуков однажды столкнулся со странной проблемой: устройства ломались при воспроизведении клипа. Причем не только те, на которых трек включали, но и соседние, где песню не включали.
Это может показаться абсурдным, но все дошло до того, что инженеры запустили исследования Rhythm Nation: действительно ли безобидная и миролюбивая песня, в которой поется об объединении людей и разрушении барьеров, может выводить из строя технику?
Оказалось, что может. И дело не в смысле песни, не в Джанет Джексон, и даже не в черно-белых цветах клипа с танцующими девушками – причина оказалась куда «научнее».
Выяснилось, что некоторые частоты песни резонировали с жесткими дисками, работающими на скорости 5400 оборотов в минуту. И в некоторых случаях такое резонирование ломало диски, а с ними и ноутбуки.
Вибрации могут повлиять на работу техники – вплоть до поломки
Историю рассказал работник Microsoft Реймонд Чен в своем блоге. Он не раскрыл название производителя ноутбуков и годы существования проблемы. Известно только, что это происходило в эпоху WIndows XP – а значит, в середине 2000-х.
Это многое объясняет в проблеме. Сейчас на ноутбуки обычно устанавливают SSD-диски, в которых нет движущихся частей. Запись, чтение и удаление материалов происходит на основе электрических сигналов. На такие диски не влияет тряска или вибрации, но в 2000-х SSD еще не были распространены и на ноутбуки обычно ставили HDD, работающие по другой технологии.
В отличие от SSD, в них есть подвижные части, главные из которых головка и диск, отвечающие за считывание информации. Чтобы все работало без проблем, части диска должны находиться в правильном положении – любая дестабилизация может навредить работе. Ее можно вызвать тряской или даже криком.
На ютубе есть известный ролик Брендана Грегга с названием «Почему вы не должны кричать в дата-центрах». Он наглядно показывает задержку, которая возникает в дисках из-за вибраций (в его случае – вызванными криком).
В комментариях пользователи делятся историями о том, как они случайно ломали свои HDD. Один из них рассказал, что слишком громко включил сабвуфер, другой – что играл на инструментах рядом с компьютером. Примерно такой же эффект оказала Rhythm Nation на ноутбуки.
Компания в итоге нашла выход, установив аудиофильтр. Он защищал устройства от неблагоприятного воздействии песни – и больше они не ломались.