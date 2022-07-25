Что делать, если клавиатуры и ноутбуки в России теперь завозятся без русских букв: наклейки, лазерная гравировка, накладки
В России действует параллельный импорт. Поставляемые по нему ноутбуки и клавиатуры идут без русских букв. В будущем это может стать проблемой.
Продукции без русских букв становится больше
Вот что пишет «Коммерсант»:
- Руководитель направления «Ноутбуки и ПК» «Марвел-Дистрибуции» Андрей Латышев сообщил, что к концу года количество такой продукции без русской раскладки может достичь 10%.
- Это происходит из-за механизма параллельного импорта – и у крупных вендоров, и у более мелких производителей.
- Нехватка клавиатур с русскими буквами влияет на исполнение ряда госконтрактов – ищутся способы докупить их.
Как устроен процесс доставки русскоязычных клавиатур и ноутбуков: раньше гравировку наносил сам производитель
По умолчанию у ноутбуков и клавиатур есть набор английских букв. Производитель на своем заводе наносит гравировку для той страны, куда поставляется продукция.
Для российского рынка или ЕАЭС предназначались и выпускались ноутбуки и клавиатуры с кириллицей. При обычном импорте все понятно с их доставкой, она отлажена. При параллельном – ввозятся устройства, которые не предназначены конкретно для России.
Сейчас продавцы сами не могут наносить русские буквы перед отправлением в Россию. Латышев объяснил: в этом случае клиенты не хотят покупать товар со вскрытой коробкой.
Как решать проблему продукции без русских букв: есть накладки, наклейки и гравировка
Первый способ – специальные наклейки на клавиатуру
Они продавались всегда, и в то время, когда проблем с импортом не возникало. Они были предназначены для клавиатур, где после долгого использования просто стирались русские буквы.
- Наклейки бывают прозрачными – в таком случае клавиатура не меняет свой вид и не закрывает другие символы.
- Есть и непрозрачные – уже с нанесенными всеми символами, которые изначально есть на клавиатуре.
- Можно применить и светящиеся наклейки – так они помогут во время ночной работы.
Их стоимость, как правило, не превышает 200 рублей.
Второй способ – силиконовая накладка с буквами
Она полностью наносится на клавиатуру, но при этом надо найти ее именно с буквами. Как правило, накладки просто прозрачны и без надписей. С буквами выпускаются, например, для макбуков. Стоимость – около тысячи рублей.
В основном их берут для защиты клавиатуры, чтобы внутрь не попадал мусор и не пролился, например, чай. Но в данном случае накладка может выручить и в отсутствие русских букв на клавиатуре. При условии, что они есть на самой накладке.
Еще один способ – гравировка лазером
По информации «Коммерсанта», один из гравировщиков (компания McGraver) уже отмечает рост спроса с февраля в полтора-два раза и не считает это пределом.
Что связано с гравировкой:
- Ее стоимость составляет полторы-две тысячи рублей.
- В некоторых моделях ноутбуков придется вынимать клавиатуру полностью – в этом случае уже не будет работать гарантия производителя.
Помимо лазерной гравировки существуют еще несколько способов нанести шрифт: смоченными чернилами, обугливанием с нагревом пластика, вспениванием, выжиганием углубления в виде символов.
Раньше использовалась сублимация, когда краситель погружался в пластик под высокой температурой – так он вживляется внутрь и его нельзя стереть. Но это дорогой способ.