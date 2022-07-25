Что делать, если клавиатуры и ноутбуки в России теперь завозятся без русских букв: наклейки, лазерная гравировка, накладки

В России действует параллельный импорт. Поставляемые по нему ноутбуки и клавиатуры идут без русских букв. В будущем это может стать проблемой.

Продукции без русских букв становится больше

Вот что пишет «Коммерсант»:

Руководитель направления «Ноутбуки и ПК» «Марвел-Дистрибуции» Андрей Латышев сообщил, что к концу года количество такой продукции без русской раскладки может достичь 10%.

Это происходит из-за механизма параллельного импорта – и у крупных вендоров, и у более мелких производителей.

Нехватка клавиатур с русскими буквами влияет на исполнение ряда госконтрактов – ищутся способы докупить их.

Как устроен процесс доставки русскоязычных клавиатур и ноутбуков: раньше гравировку наносил сам производитель

По умолчанию у ноутбуков и клавиатур есть набор английских букв. Производитель на своем заводе наносит гравировку для той страны, куда поставляется продукция.

Для российского рынка или ЕАЭС предназначались и выпускались ноутбуки и клавиатуры с кириллицей. При обычном импорте все понятно с их доставкой, она отлажена. При параллельном – ввозятся устройства, которые не предназначены конкретно для России.