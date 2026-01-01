Томас Бах

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Олимпиада 2020
На Олимпийские игры в Токио не приедут иностранные болельщики
#Олимпиада-2020
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Эта Олимпиада − сплошные проблемы и обуза для всех. Японцы − против, убытки − 22 млрд, на трибунах − пустота
#Олимпиада-2020
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