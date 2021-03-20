На Олимпийские игры в Токио не приедут иностранные болельщики

Летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. И уже некоторое время организаторы думали, что именно делать с иностранными болельщиками. Решение от 20 марта – их на ОИ в Токио не будет.

Глава МОК Томас Бах сказал:

«То, что главным приоритетом мы ставим обеспечение безопасности, также значит, что это нужно уважать, поэтому придется принимать трудные решения».

Что известно:

Организаторы вернут деньги всем фанатам, запланировавшим путешествие.

Иностранных болельщиков не будет и на Паралимпийских играх.

На Олимпиаде не будут задействованы волонтеры из-за границы. Общее число волонтеров – 80 тысяч. Из них только 10% – иностранцы.

Правительство Японии разрешит въезд только тем волонтерам, которых нельзя заменить местными. Речь о переводчиках, которые говорят на редких языках.

Причина такого решения – власти Японии опасаются, что иностранные фанаты и волонтеры привезут в страну новые штаммы коронавируса.