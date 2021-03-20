Олимпиада-2020
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Томас Бах
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#Олимпиада-2020 #коронавирус #Томас Бах

На Олимпийские игры в Токио не приедут иностранные болельщики

20 марта, 14:11

Летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. И уже некоторое время организаторы думали, что именно делать с иностранными болельщиками. Решение от 20 марта – их на ОИ в Токио не будет.

Глава МОК Томас Бах сказал:

«То, что главным приоритетом мы ставим обеспечение безопасности, также значит, что это нужно уважать, поэтому придется принимать трудные решения».

Что известно:

  • Организаторы вернут деньги всем фанатам, запланировавшим путешествие.
  • Иностранных болельщиков не будет и на Паралимпийских играх.
  • На Олимпиаде не будут задействованы волонтеры из-за границы. Общее число волонтеров – 80 тысяч. Из них только 10% – иностранцы.
  • Правительство Японии разрешит въезд только тем волонтерам, которых нельзя заменить местными. Речь о переводчиках, которые говорят на редких языках.

Причина такого решения – власти Японии опасаются, что иностранные фанаты и волонтеры привезут в страну новые штаммы коронавируса.

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