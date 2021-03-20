Олимпиада-2020
коронавирус
Томас Бах
На Олимпийские игры в Токио не приедут иностранные болельщики
20 марта, 14:11
Летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. И уже некоторое время организаторы думали, что именно делать с иностранными болельщиками. Решение от 20 марта – их на ОИ в Токио не будет.
Глава МОК Томас Бах сказал:
«То, что главным приоритетом мы ставим обеспечение безопасности, также значит, что это нужно уважать, поэтому придется принимать трудные решения».
Что известно:
- Организаторы вернут деньги всем фанатам, запланировавшим путешествие.
- Иностранных болельщиков не будет и на Паралимпийских играх.
- На Олимпиаде не будут задействованы волонтеры из-за границы. Общее число волонтеров – 80 тысяч. Из них только 10% – иностранцы.
- Правительство Японии разрешит въезд только тем волонтерам, которых нельзя заменить местными. Речь о переводчиках, которые говорят на редких языках.
Причина такого решения – власти Японии опасаются, что иностранные фанаты и волонтеры привезут в страну новые штаммы коронавируса.
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