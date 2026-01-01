Тхэквондо: Новости

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Олимпиада 2020
🥇 🇷🇺 Россия выиграла золото в тхэквондо среди мужчин свыше 80 кг. Это вторая победа на турнире
#Олимпиада-2020
Тхэквондо
🥇🇷🇺 Храмцов выиграл первое в истории России золото по тхэквондо на Олимпиаде
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🇷🇺🥈 Тхэквондистка Минина – серебряный призер Олимпиады-2020
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Итальянский тхэквондист на Олимпиаде-2020 выиграл золотую медаль в весе до 58 кг. Россиянин взял бронзу
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Таиланд выиграл первое золото на Олимпиаде-2020. Это сделала тхэквондистка Вонгпаттанакит
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🇷🇺🥉 Российский тхэквондист Артамонов выиграл бронзу на Олимпиаде-2020
#Михаил Артамонов