Олимпиада-2020
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🥇🇷🇺 Храмцов выиграл первое в истории России золото по тхэквондо на Олимпиаде
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Максим Храмцов победил Салеха Аль-Шарабати в финале турнира по тхэквондо (20:9) и взял золото.
Призеры:
🥇 Максим Храмцов (Россия)
🥈Салеха Аль-Шарабати (Иордания)
🥉 Сейф Эйсса (Египет)
🥉 Тони Канает (Хорватия)
Для России это четвертое золото в Токио и первое в истории – по тхэквондо. До этого Россия брала серебряные и бронзовые медали. Всего у России теперь 12 медалей: четыре золотых, пять серебряных и три бронзовых. Она идет четвертой в общем зачете.
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