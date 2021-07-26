Олимпиада-2020
#Олимпиада-2020
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🥇🇷🇺 Храмцов выиграл первое в истории России золото по тхэквондо на Олимпиаде

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Максим Храмцов победил Салеха Аль-Шарабати в финале турнира по тхэквондо (20:9) и взял золото.

Призеры:

🥇 Максим Храмцов (Россия)

🥈Салеха Аль-Шарабати (Иордания)

🥉 Сейф Эйсса (Египет)

🥉 Тони Канает (Хорватия)

Для России это четвертое золото в Токио и первое в истории – по тхэквондо. До этого Россия брала серебряные и бронзовые медали. Всего у России теперь 12 медалей: четыре золотых, пять серебряных и три бронзовых. Она идет четвертой в общем зачете.

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Источник:
Гол.ру
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