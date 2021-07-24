Михаил Артамонов
🇷🇺🥉 Российский тхэквондист Артамонов выиграл бронзу на Олимпиаде-2020
2 часа назад
В поединке за третье место до 58 кг Михаил Артамонов встретился с аргентинцем Лукасом Гузманом и победил со счетом 15:10.
Артамонов проиграл в 1/8 финала, но продолжил борьбу, потому что Мохамед Халил Джендуби из Туниса прошел в финал. После этого он победил эфиопа Соломона Демсе и вышел на поединок за бронзу.
Это вторая медаль России на Олимпиаде-2020. Первую выиграла Анастасия Галашина: в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м она взяла серебро.
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