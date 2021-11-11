Итудис не покинет ЦСКА. Команда проиграла пять матчей подряд

Об этом сказал президент ЦСКА Андрей Ватутин:

«Я доволен работой Итудиса, но мы все не слишком довольны результатом на данный момент. Уверяю, что игроками и тренерами, медперсоналом, клубным офисом делается все, чтобы команда побеждала.

Те шаги, которые предпринимаются, принесут результат. Мы не рассчитывали на 0-5, но уверен, что усилия тренерского штаба смогут исправить эту ситуацию.

Никаких разговоров об отставке главного тренера нет, таких мыслей нет, продолжаем работать вместе, уверен, что мы справимся».