Димитрис Итудис
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#Димитрис Итудис #ЦСКА (б) #Евролига #Единая Лига ВТБ

Итудис не покинет ЦСКА. Команда проиграла пять матчей подряд

11 ноября, 07:45

Maksim Konstantinov / Global Look Press

Об этом сказал президент ЦСКА Андрей Ватутин:

«Я доволен работой Итудиса, но мы все не слишком довольны результатом на данный момент. Уверяю, что игроками и тренерами, медперсоналом, клубным офисом делается все, чтобы команда побеждала.

Те шаги, которые предпринимаются, принесут результат. Мы не рассчитывали на 0-5, но уверен, что усилия тренерского штаба смогут исправить эту ситуацию. 

Никаких разговоров об отставке главного тренера нет, таких мыслей нет, продолжаем работать вместе, уверен, что мы справимся».

  • Димитрис Итудис тренирует ЦСКА с 2014 года. С ним команда дважды выигрывала Евролигу и шесть раз побеждала в Единой лиге ВТБ.
  • ЦСКА проиграл пять последних матчей (два – в Единой лиге ВТБ, три – в Евролиге). В Единой лиге ВТБ команда занимает четвертое место, в Евролиге – девятое.
  • В мае-2021 Итудис продлил контракт с ЦСКА на два года. В 2016 и 2019 годах он становился лучшим тренером Евролиги.
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Источник:
ТАСС
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