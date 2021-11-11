Димитрис Итудис
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ЦСКА (б)
Итудис не покинет ЦСКА. Команда проиграла пять матчей подряд
11 ноября, 07:45
Об этом сказал президент ЦСКА Андрей Ватутин:
«Я доволен работой Итудиса, но мы все не слишком довольны результатом на данный момент. Уверяю, что игроками и тренерами, медперсоналом, клубным офисом делается все, чтобы команда побеждала.
Те шаги, которые предпринимаются, принесут результат. Мы не рассчитывали на 0-5, но уверен, что усилия тренерского штаба смогут исправить эту ситуацию.
Никаких разговоров об отставке главного тренера нет, таких мыслей нет, продолжаем работать вместе, уверен, что мы справимся».
- Димитрис Итудис тренирует ЦСКА с 2014 года. С ним команда дважды выигрывала Евролигу и шесть раз побеждала в Единой лиге ВТБ.
- ЦСКА проиграл пять последних матчей (два – в Единой лиге ВТБ, три – в Евролиге). В Единой лиге ВТБ команда занимает четвертое место, в Евролиге – девятое.
- В мае-2021 Итудис продлил контракт с ЦСКА на два года. В 2016 и 2019 годах он становился лучшим тренером Евролиги.
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