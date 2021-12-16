ЦСКА (б)
Евролига
Димитрис Итудис
УНИКС
Итудис извинился за поражение ЦСКА в 21 очко от УНИКСа. Клуб набрал всего семь очков во второй четверти
21 минуту назад
Клубы Евролиги проводили 15-й тур. ЦСКА проиграл дома УНИКСу со счетом 67:88.
«Для нас это тяжелый момент, шокирующее выступление. Должен извиниться перед болельщиками. Это не было настоящим лицом нашей команды», – сказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.
- ЦСКА проиграл вторую четверть УНИКСу 7:19.
- Это первое поражение для ЦСКА в Евролиге в последних пяти матчах.
- УНИКС из последних семи игр победил в шести.
- В таблице Евролиги УНИКС догнал ЦСКА, у обоих соотношение побед и поражений – 9-6.
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