Итудис извинился за поражение ЦСКА в 21 очко от УНИКСа. Клуб набрал всего семь очков во второй четверти

21 минуту назад

Клубы Евролиги проводили 15-й тур. ЦСКА проиграл дома УНИКСу со счетом 67:88. «Для нас это тяжелый момент, шокирующее выступление. Должен извиниться перед болельщиками. Это не было настоящим лицом нашей команды», – сказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. ЦСКА проиграл вторую четверть УНИКСу 7:19.

Это первое поражение для ЦСКА в Евролиге в последних пяти матчах.

УНИКС из последних семи игр победил в шести.

В таблице Евролиги УНИКС догнал ЦСКА, у обоих соотношение побед и поражений – 9-6. НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ