Самый высокий подросток мира – 15-летний баскетболист из Канады. 227 сантиметров!

Оливье Риу из Канады попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий подросток мира. Ему 15 лет и его рост – почти 227 сантиметров.

Впервые Риу стал известен еще в 2018-м. Тогда в 12 лет его рост был 213 см. На ютубе завирусилась подборка, как Риу играет в баскетбол. Он без прыжков спокойно забивает, но закидывает и трехочковые.