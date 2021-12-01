Самый высокий подросток мира – 15-летний баскетболист из Канады. 227 сантиметров!
Оливье Риу из Канады попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий подросток мира. Ему 15 лет и его рост – почти 227 сантиметров.
Впервые Риу стал известен еще в 2018-м. Тогда в 12 лет его рост был 213 см. На ютубе завирусилась подборка, как Риу играет в баскетбол. Он без прыжков спокойно забивает, но закидывает и трехочковые.
В 2021-м завирусилось новое видео. В нем показано, как Риу дебютировал в академии IGM – это школа-интернат во Флориде. Ее директор говорит, что Риу очень внимателен на тренировках и постоянно впечатляет тренеров.
В сентябре Риу официально попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он стал самым высоким в мире подростком. Риу рассказывал, что с детства любил смотреть раздел книги Гиннеса о самых высоких людях мира. В изданиях 2015 и 2016 годов Риу видел, что высокие подростки, которые там есть, ниже его.
Риу обрадовался, когда попал в книгу:
«Я эмоционально потрясен и испытал облегчение от того, что наконец получил его!»
Для рекорда родители даже отправляли заявку в Книгу: отдельно измеряли рост в присутствии врача, собирали для заявки документы.
Родители Риу тоже высокие, но все равно им пришлось переделать в доме потолки и столешницы. Риу вспоминал, что все равно он постоянно ударялся о дверной проем.
Однажды в Монреаль приехал тренироваться «Реал». И Риу заглянул туда. Просто оцените, как он выше всех остальных игроков.
Риу говорит, что привык к вниманию, хотя когда-то рост бесил:
«В 12-13 лет мне хотелось, чтобы рост замедлился. Но потом я себе сказал, что ничего не могу с этим поделать. Ко мне часто пристают на улицах и спрашивают, почему я такой высокий. Я привык, что надо мной шутят и зовут «Эй, малыш».