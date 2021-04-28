Евролига не пустит зрителей на «Финал четырех» в Кельне

Пресс-служба Евролиги подтвердила: «Финал четырех» состоится при закрытых трибунах. Причина – коронавирусная пандемия.

Взамен Евролига пообещала предоставить серию материалов на цифровых платформах в качестве эксклюзивного закулисного контента для фанатов.

Полуфиналы Евролиги состоятся в Кельне 28 мая, матч за третье место и финал – 30 мая.