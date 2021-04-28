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Евролига не пустит зрителей на «Финал четырех» в Кельне
час назад
Пресс-служба Евролиги подтвердила: «Финал четырех» состоится при закрытых трибунах. Причина – коронавирусная пандемия.
Взамен Евролига пообещала предоставить серию материалов на цифровых платформах в качестве эксклюзивного закулисного контента для фанатов.
Полуфиналы Евролиги состоятся в Кельне 28 мая, матч за третье место и финал – 30 мая.
- Прошлый сезон Евролиги не был доигран, в нем не было ни плей-офф, ни победителя.
- В четвертьфиналах этого сезона Евролиги выступают ЦСКА и «Зенит». ЦСКА ведет 2-0 в серии с «Фенербахче». У «Зенита» – 1-1 с «Барселоной».
- Третьи матчи пройдут 28 апреля.
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