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#Евролига #ЦСКА (б) #Зенит (б) #Фенербахче (б)

Евролига не пустит зрителей на «Финал четырех» в Кельне

час назад

Пресс-служба Евролиги подтвердила: «Финал четырех» состоится при закрытых трибунах. Причина – коронавирусная пандемия.

Взамен Евролига пообещала предоставить серию материалов на цифровых платформах в качестве эксклюзивного закулисного контента для фанатов.

Полуфиналы Евролиги состоятся в Кельне 28 мая, матч за третье место и финал – 30 мая.

  • Прошлый сезон Евролиги не был доигран, в нем не было ни плей-офф, ни победителя.
  • В четвертьфиналах этого сезона Евролиги выступают ЦСКА и «Зенит». ЦСКА ведет 2-0 в серии с «Фенербахче». У «Зенита» – 1-1 с «Барселоной».
  • Третьи матчи пройдут 28 апреля.
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